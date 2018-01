यूपी पुलिस का टाइगर: कारनामे ऐसे कि एक कुत्ता बना डीएसपी, तिरंगे में लिपट मिली आखिरी विदाई

उत्तर प्रदेश के बरेली में टाइगर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम विदाई दी गई। दरअसल पुलिस में सेवाएं देने वाले काबिल कुत्ते को टाइगर नाम से बुलाया जाता था। टाइगर ने 14 वर्षों के कार्यकाल में इतना शानदार काम किया कि उसे किसी कुत्ते को मिलने वाली उच्चतम रैंक पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) से नवाजा गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पुलिसवाले इस कुत्ते ने 150 मामले अकेले सुलझाएं थे। 20 नाखूनों वाले लेब्राडॉर नस्ल के कुत्ते की खासियत यह थी कि जमीन, धरती, पानी, मैदान या जंगल में कहीं भी पुलिस को लाशों या आपराधिक घटनाओं के सबूत जुटाने हों, वह काम यह बखूबी करता था, ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो उसने नहीं किया हो। इसलिए जब टाइगर ने 16 जनवरी को आखिरी सांस ली तो पुलिस ने उसका बकाया चुकता करने की ठानी और श्रद्धांजलि दी। टाइगर को तिरंगे में लपेटकर पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए दफनाया गया और उसके सहयोगियों और प्रशंसकों ने उसे अपनी आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित की।

Remebrance: Tiger posted in Dog Squad of Distt Muzaffarnagar left us for his heavenly abode on 16th Jan.True to his name, he ferociously ‘preyed’ on criminals & made several crucial detections ‘pawsible’.He will always be immortal in our memories & inspire us. #HeroesOfUPPolice pic.twitter.com/YceNe8M8S4

— UP POLICE (@Uppolice) January 17, 2018