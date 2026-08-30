उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में जब बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया था तो उसमें यूपी से 8 चेहरों को जगह दी थी। इसी से साफ हो गया था कि पार्टी यूपी में तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस बीच यूपी चुनाव से पहले प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने पहली बार मीडिया के सामने यह जाहिर किया है कि वह भी यूपी के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।

एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है, ‘मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होगा। मेरी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि कौन क्या करेगा।”

‘चेहरा तय करना मेरा काम नहीं है’

केशव प्रसाद मौर्य से इस इंटरव्यू के दौरान यह सवाल किया गया कि क्या 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा या फिर 2027 में चेहरा केशव प्रसाद मौर्य होंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि यह तय करना मेरा नहीं है, यह पार्टी का काम है। उन्होंने कहा कि 2017 और 2022 में पार्टी ने ही तय किया था तो आगे भी पार्टी जो तय करेगी वो सभी को मंजूर होगा।

सीएम को लेकर क्या बोले केशव प्रसाद मौर्य?

इसके बाद जब उनसे उनकी महत्वकांक्षा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आप अगली मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखें, हो सकता है किसी और भूमिका में देखें, इसलिए यह पार्टी का नेतृत्व ही तय करेगा न कि केशव प्रसाद तय करेगा। डिप्टी सीएम से जब उनकी महत्वकांक्षा पर सवाल किया गया तब उन्होंने कहा, “मेरी भी महत्वकांक्षा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन यह मेरे चाहने से नहीं होगा। मेरी पार्टी में एक नेतृत्व है जो हर किसी की भूमिका तय करता है।”

‘हमारा लक्ष्य यूपी में तीसरी बार सरकार बनाना है’

डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि अभी हमारा पहला लक्ष्य यही है कि यूपी में तीसरी सत्ता में वापसी करनी है और पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाना है। मौर्य ने आगे कहा कि बहुमत लाने के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये विधायक दल तय करता है और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। सीएम योगी को लेकर उन्होंने कहा कि 9.5 साल से हम दोनों अपनी-अपनी भूमिका को अच्छे से निभा रहे हैं और हमारी सफलता की वजह से ही विरोधी हमारे चिंतित हैं।

आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा- केशव प्रसाद मौर्य

यूपी के डिप्टी सीएम ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मैं चुनौती देता हूं कि एक भी आदमी ऐसा लेकर आएं जो कहे कि उसने रिश्वत देकर नौकरी पाई है। इस दौरान उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अभी सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है। 40 फीसदी अनारक्षित हिस्सा सभी प्रतिभाशाली छात्रों के लिए है, यही नियम आरक्षण को लेकर बना रहेगा।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ‘परिवारवाद राजनीति’ वाले बयान पर पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ‘परिवार के सिंडिकेट’ से ही चलती है। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश की बातों से पता चलता है कि पार्टी दूसरे सांसदों को बेकार समझती है और मानती है कि केवल एक परिवार के सदस्य ही उसके MP बन सकते हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…