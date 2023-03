BJP MLC ‘पप्पू’ को सूबतों के आभाव में कोर्ट से मिली राहत, मोदी लहर में थे BSP उम्मीदवार, तब लगा था केस

BJP MLC Ravi Shankar Singh Pappu: पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पौत्र रविशंकर सिंह पप्पू पहली बार वर्ष 2003 में समाजवादी जनता पार्टी (सजपा) से विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे।

BJP MLC Ravi Shankar Singh Pappu: भाजपा एमएलसी रविशंकर सिंह 'पप्पू'। (फाइल फोटो)

