UP Congress Attacked Vote Chori: उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे को यूपी कांग्रेस के नेताओं ने उठ लिया है। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी, ईपीआईसी (EPIC) नंबरों के समान रहते हुए नाम बदलने और ‘वोट चोरी’ का गंभीर आरोप लगाते हुए बुधवार (21 अक्टूबर) को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे सही करने के लिए चुनाव आयोग से जरूरी कदम उठाने की मांग की।

कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, सांसद इमरान मसूद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।

सुप्रीम कोर्ट से फिर की SIR पर रोक लगाने की गुहार

पार्टी ने इस पूरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की पुरजोर मांग की है। राजेंद्र पाल गौतम ने आंकड़े पेश किए और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की आड़ में चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद 10 अप्रैल को अंतिम ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद जुलाई से सितंबर के बीच सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए।

क्या-क्या हैं वोटर लिस्ट से जुड़े आरोप

राजेंद्र पाल गौतम के अनुसार, पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में 13,150 मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर और सीरियल नंबर वही रखे गए, जबकि उनके नाम बदल दिए गए। इसके अलावा 804 असली मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए और 2,600 ऐसे लोगों के नाम जोड़े गए जो क्षेत्र में रहते ही नहीं हैं।

इस प्रकार अकेले एक विधानसभा क्षेत्र में कुल 16,554 वोटों में धांधली की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि मतदाता सूची में इस तरह के बदलावों से मतदान के दिन आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन होगा। पार्टी इन सभी फर्जीवाड़ों की पूरी सूची निर्वाचन आयोग को सौंपेगी।

हर जिले में हो मतदाता सूची की गहन जांच

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने सरकार और आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बिना उचित प्रक्रिया के मतदाताओं के नाम काटना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मतदाता सूचियों की व्यापक जांच अभियान चलाएगी।

उन्होंने कहा, “प्रदेश में मतदाता सूची से नाम काटने की कार्रवाई कानून के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के हर जिले में मतदाता सूचियों की बारीक जांच कराएगी। हम इस मामले पर वरिष्ठ वकीलों से कानूनी राय ले रहे हैं और संगठन के स्तर पर भी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। जनता के मताधिकार की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी नागरिकों को सचेत करते हुए कहा कि अपने वोट को सुरक्षित रखना सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने-अपने नामों की सूची में समय रहते जांच कर लें।

सॉफ्टवेयर के जरिए फर्जीवाड़े का आरोप और कांग्रेस की प्रमुख मांगे

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीलीभीत के स्थानीय समीकरणों का उल्लेख करते हुए बताया कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पीलीभीत सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य सरकार में मंत्री संजय गंगवार मात्र 6,930 वोटों के अंतर से जीते थे। ऐसे में उसी क्षेत्र में 16 हजार से अधिक वोटों का हेरफेर सीधे तौर पर चुनाव परिणाम को बदलने का एक सोचा-समझा पैटर्न दिखाई देता है।

सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि एक विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ईपीआईसी नंबर वही रखते हुए नाम बदले गए हैं, जिसकी उच्चस्तरीय जांच होनी अनिवार्य है।

पार्टी की ओर से रुख स्पष्ट करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को इस गंभीर मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और जारी एसआईआर प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाकर निष्पक्ष जांच का आदेश देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मतदाता पहचान पत्र और सूची का मिलान करने की अपील की, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर कांग्रेस की हेल्पलाइन से संपर्क किया जा सके।

अंत में उन्होंने मांग की कि संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी सार्वजनिक रूप से सामने आकर स्थिति स्पष्ट करें और बताएं कि अंतिम सूची जारी होने के बाद ईपीआईसी नंबरों पर दर्ज नामों में यह बदलाव किसके आदेश पर और कैसे हुए।

इमरान मसूद ने वोटर लिस्ट में खामियों को बताया

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस MP इमरान मसूद ने कहा, “कांग्रेस ने आज एक बड़ा और गंभीर मुद्दा उठाया है। हमने सिर्फ़ आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि हमने फैक्ट्स भी पेश किए हैं। EPIC (वोटर ID) नंबर वही है, फिर भी नाम और पिता का नाम बदल दिया गया है। यह एक गंभीर मामला है। एक ही असेंबली सीट पर 13,000 से ज़्यादा वोटों में इस तरह से हेराफेरी की गई है। हर किसी को अपने वोट की सुरक्षा खुद करनी होगी।”

इमरान मसूद ने कहा, “अगर हमारे देश में चीज़ें इसी तरह चलती रहीं, तो डेमोक्रेटिक चुनावों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यह अब देश को बचाने की लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर एक इंसान को शामिल होना चाहिए। हर किसी को अपने वोट की सुरक्षा करनी होगी; नहीं तो ये लुटेरे लूटने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह की चोरी करके, वे डेमोक्रेसी को कमज़ोर करते हैं और सरकार बनाते हैं, हम यह लड़ाई सड़कों पर, पार्लियामेंट में और कोर्ट में भी लड़ेंगे।”

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के विजयदशमी के अवसर पर दिल्ली में एक बौद्ध दीक्षा समारोह में शामिल हुए थे। इसको लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म स्वीकार करने की चर्चा होने लगी है। बीजेपी और आरएलडी तक ने इस मुद्दे पर राजकुमार भाटी पर निशाना साधा है। पढ़िए पूरी खबर…