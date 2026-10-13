UP Politics: उत्तर प्रदेश कांग्रेस में हाल ही में आलाकमान ने विस्तार किया था। इसके तहत महिला और दलित वोट बैंक के विस्तार के प्रयास किए थे। वहीं लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में महिला पदाधिकारियों और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के समर्थकों के बीच कथित झड़प ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के प्रयासों को बड़ा झटका दिया है।

दरअसल, कांग्रेस दफ्तर की इस घटना में कथित तौर पर महिला पदाधिकारियों को अपशब्द कहे गए और जूते-चप्पल फेंके गए। इसके चलते पार्टी की बेचैनियां बढ़ गई हैं। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है कि जब कांग्रेस अपनी नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के नेतृत्व में संगठनात्मक बदलाव लाने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जैसे नेताओं के माध्यम से अपना सामाजिक आधार व्यापक करने का प्रयास कर रही है।

नए पदाधिकारियों के पहुंचने से पहले टकराव

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, यह कथित टकराव अराधना मिश्रा और नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद के औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने के लिए कार्यालय पहुंचने से पहले हुआ था। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि अजय राय के साथ आए लोग इमरान मसूद के साथ हुई बहस के दौरान आक्रामक तरीके से बोल रहे हैं, जबकि इमरान मसूद पूर्व अध्यक्ष को शांत करने की कोशिश कर रहे थे।

दलित महिला पदाधिकारी के साथ भी विवाद

इस घटनाक्रम का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि राज्य महिला कांग्रेस के केंद्रीय क्षेत्र की अध्यक्ष और दलित नेता ममता चौधरी इस विवाद के केंद्र में थीं। पार्टी नेताओं ने बताया कि चौधरी चार बार पार्षद रह चुकी हैं और अतीत में अजय राय के साथ उनके कई विवाद हुए हैं।

इस मामले में पार्टी के एक नेता ने कहा, “भले ही कुछ महिला कार्यकर्ताओं की ओर से कुछ उकसावा हुआ हो, लेकिन स्थिति को महिलाओं पर गाली-गलौज करने के बजाय अलग तरीके से संभाला जा सकता था, खासकर तब जब यह ज्ञात था कि कैमरे घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे।”

बीजेपी को मिल गया नया मुद्दा

कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही इस घटना ने बीजेपी को नया हथियार मुहैया करा दिया है। बीजेपी से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट इस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं। हमें निश्चित रूप से कुछ स्पष्टीकरण देना होगा, क्योंकि वह ममता चौधरी दलित समुदाय से आती हैं।

AICC ने इस घटना की जांच के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और प्रमुख दलित नेता बृजलाल खबरी की अध्यक्षता में एक तथ्य-जांच समिति का गठन किया है। BSP के पूर्व नेता खबरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

कांग्रेस नेता तैयार करेंगे निष्पक्ष

खबरी ने कहा कि वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से जांच शुरू करेंगे और झड़प के दौरान मौजूद लोगों से तटस्थ माने जाने वालों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट इन्हीं मुलाकातों पर आधारित होगी। उन्होंने कहा, “हम एक निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। हमें इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि इसमें कौन शामिल है या उनका पद क्या है। हम उन लोगों के नाम बताएंगे जो गलतियों के लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई करना पार्टी की जिम्मेदारी है।”

जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

अराधना मिश्रा के करीबी नेताओं का कहना है कि अजय राय को उनके और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के साथ उनके आवास से पार्टी कार्यालय जाना था। लेकिन उनका आरोप है कि राय बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ सीधे पीसीसी कार्यालय चले गए, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हुई। अजय राय खेमे का आरोप है कि उनका अपमान सुनियोजित था और उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

विवाद के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को देखते हुए खबरी को समिति का प्रमुख नियुक्त किया जाना महत्वपूर्ण है। समिति के निष्कर्ष और उसके बाद की संभावित कार्रवाई से नए राज्य नेतृत्व की गुटीय तनावों को संभालने और संगठन में जवाबदेही स्थापित करने की क्षमता का प्रारंभिक परीक्षण हो सकता है।

वाराणसी में अजय राय ने दिखाई थी ताकत

अराधना मिश्रा द्वारा पदभार ग्रहण करने से पहले राय लगभग तीन वर्षों तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे। वाराणसी में उनका मजबूत जनाधार है और वे पहले पिंद्रा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हाल के वर्षों में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

2024 के लोकसभा चुनावों में राय ने 2019 की तुलना में मोदी की जीत के अंतर को कम कर दिया, जिससे भाजपा के गढ़ रहे इस निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस की उपस्थिति और मजबूत हुई। उनकी राजनीतिक स्थिति के कारण यह ताजा टकराव पार्टी के लिए विशेष रूप से संवेदनशील हो जाता है।

पूरे प्रदेश में केवल दो विधायक

उत्तर प्रदेश में चुनौती विशेष रूप से कठिन है, जहां 403 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास केवल दो विधायक हैं। इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के बाद, पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उस सुधार को एक स्थायी राजनीतिक उपस्थिति में बदलने की कोशिश कर रही है।

नए नेतृत्व के लिए, चुनौती केवल आंतरिक टकराव के नतीजों को संभालना ही नहीं है। उसे यह भी प्रदर्शित करना होगा कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व और सामाजिक समावेश के प्रति उसकी घोषित प्रतिबद्धता संगठन के कामकाज में परिलक्षित होती है।

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