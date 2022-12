UP: कांग्रेस नेता अजय राय का विवादित बयान, “अमेठी में लटके-झटके दिखाने आती हैं स्मृति ईरानी”, पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने पर कही ये बात

Ajay Rai controversial statement: सोनभद्र में उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी अमेठी में लटके-झटके दिखाने आती हैं और इसके बाद वापस चली जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं।

Ajay Rai Statement: कांग्रेस नेता अजय राय (फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

