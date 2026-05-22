कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय का एक कथित वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अजय राय ने वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की।

दूसरी ओर, अजय राय ने इस वीडियो को फर्जी और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा AI से बनाया गया बताया। उन्होंने कहा कि लखनऊ पहुंचते ही वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे।

यह विवाद तब सामने आया जब राय उत्तर प्रदेश के महोबा में NEET परीक्षा देने वाली एक छात्रा के परिवार से मिलने गए थे। छात्रा को अगवा कर लिया गया था। छात्रा को लगभग तीन सप्ताह तक बंधक बनाकर रखा गया था और उसके साथ बलात्कार किया गया था।

अजय राय ने केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकारों पर जनता की शिकायतों का समाधान न करने का आरोप लगाया और पीड़िता के लिए 50 लाख रुपये के मुआवजे के साथ-साथ आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

हमलावर हुई बीजेपी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अजय राय की कथित टिप्पणी की निंदा करते हुए X पर लिखा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई अभद्र, असंसदीय और अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है। पूर्व में कांग्रेस के ‘युवराज’ भी अपने कुसंस्कार का परिचय दे चुके हैं।”

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के विषय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई अभद्र, असंसदीय और अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है।



पूर्व में कांग्रेस के 'युवराज' भी अपने कुसंस्कार का परिचय दे चुके हैं।



कांग्रेस अब हताशा,… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 22, 2026

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले जब वह अस्वस्थ थे तो प्रधानमंत्री ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की थी।

भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, “कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा निंदनीय है।”

‘बेटियों से छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटेंगे’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि अब यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं और कोई उनकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।