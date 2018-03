यूपी: प्रदेश में मुसलमानों के इस काम से खुश हुए योगी आदित्यनाथ, किया शुक्रिया अदा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुसलमानों को धन्यवाद कहा है। दरअसल 11 मार्च को होने वाले फूलपुर और गोरखपुर के लोकसभा उपचुनावों के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधिक करने पहुंते थे। इस चुनावी सभा के दौरान योगी ने एसपी और बीएसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने एक दलित को राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। सीएम योगी ने होली पर मुस्लिम समाज के सहयोग की प्रशंसा भी की। सीएम योगी ने इस दौरान होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर सभी का शुक्रिया जताते हुए कहा, ‘पिछले 11 महीनों के दौरान राज्य में एक भी दंगे नहीं हुए हैं। आप ने हाल ही में होली मनाई है। मैंने अधिकारियों से कहा कि होली साल में एक बार ही आती है। मुस्लिम भाइयों से मैंने शुक्रवार की नमाज का वक्त बदलने के लिए अपील की। उनके सहयोग की बदौलत यह संभव हो पाया है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।’

There has not been a single riot in the state in last 11 months. You celebrated Holi recently. I told authority Holi comes only once a year & appealed to our Muslim brothers to shift Friday Namaaz hours. I thank them that they made this possible: #UttarPradesh CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/3byOui9yGl

— ANI UP (@ANINewsUP) March 4, 2018