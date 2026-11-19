उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर से विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई गरीबों की जमीन पर कब्जा करेगा या किसी बेटी, बहन या मां की सुरक्षा में सेंध लगाने की हिम्मत करेगा, तो उसके लिए सिर्फ़ दो जगहें होंगी- या तो जेल या जहन्नुम। कोई तीसरी जगह नहीं होगी।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां तक उन लोगों की बात है जो यह गलतफहमी पाल रहे हैं और पहले से ही इस बात से बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि वे अराजकता फैलाकर जबरदस्ती जनता के वोट हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें बार-बार नकार रही है और उन्हें करारा जवाब दे रही है। और एक बार फिर, 2027 के लिए चुनावी मैदान तैयार है। अगर वे लड़ना चाहते हैं, तो चुनावी मैदान तैयार है।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के अयोध्या से चुनाव लड़ने के चैलेंज का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आप वहां से नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो मैं भी अपना नॉमिनेशन फाइल करूंगा। सीधा, आमने-सामने का मुकाबला हो। योगी ने कहा कि उनमें (अखिलेश यादव) आमने-सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कमजोर इंसान हमेशा पीछे से वार करता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने माफिया के दम पर उत्तर प्रदेश को रौंदा, युवाओं के रोजगार को खत्म किया, और हमारी बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा को खतरे में डाला।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिन्होंने ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने पर लाठियां चलाईं, जिन्होंने हिंदू आस्था के साथ खेला, और जिन्होंने हमारे अयोध्या धाम का अपमान किया और उसे बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा, वे भी आज भगवान राम का नाम याद कर रहे हैं। सच्चे भक्त अपने अच्छे समय में भगवान राम को याद करते हैं। लेकिन, जब बुरे लोगों का आखिरी समय आता है, तो उनके मुंह से भी भगवान राम का नाम निकलता है, जैसा आपने मारीच (रामायण का राक्षस) के मामले में देखा था। हमें इन लोगों को पहचानने की जरूरत है जो मारीच के रूप में दिखाई दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले, गोरखपुर की पहचान ‘माफिया और मच्छरों’ से थी, और इस मौसम में मासूम बच्चे इंसेफेलाइटिस से मर जाते थे। चार बार सरकार बनने के बावजूद, समाजवादी पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री इंसेफेलाइटिस से पीड़ित बच्चों का हालचाल जानने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी अस्पताल में नहीं गया। पहले, समाजवादी पार्टी के गुंडों और कांग्रेस के बिचौलियों ने घर, राशन और पेंशन हड़प ली थी। इसके उलट, पिछले साढ़े नौ साल में डबल इंजन वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में 65 लाख परिवारों को घर दिए हैं।

यूपी चुनाव से पहले मायावती और चंद्रशेखर आजाद आमने-सामने: लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, दलित वोट बैंक पर नजर

उत्तर प्रदेश में फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपनी-अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुटे हैं। दोनों नेता लखनऊ में अलग-अलग जनसभाएं करने जा रहे हैं। हाल ही में AIMIM के साथ सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) बनाने वाले चंद्रशेखर और मायावती- दोनों की कोशिश दलित वोटों के अलावा दूसरे वर्गों में भी अपना समर्थन बढ़ाने की है। पढ़ें पूरी खबर।