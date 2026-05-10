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Yogi Government Cabinet Expansion LIVE Updates: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 8 महीने का समय बाकी है और उससे पहले आज योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अगले साल फरवरी-मार्च में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि करीब 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जबकि दो राज्य मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है। सूत्रों के अनुसार दोपहर 3 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी।

उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और 15 फ़ीसदी विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नियम के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में यूपी में कुल 54 मंत्री हैं, ऐसे में 6 मंत्री शपथ ले सकते हैं।

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09:09 (IST) 10 May 2026

UP Cabinet Expansion LIVE Updates: भूपेंद्र सिंह चौधरी को बनाया जा सकता कैबिनेट मंत्री

उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वह पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता हैं।

09:09 (IST) 10 May 2026

UP Cabinet Expansion LIVE Updates: उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं अधिकतम 60 मंत्री

उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। नियम के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में यूपी में कुल 54 मंत्री हैं, ऐसे में 6 मंत्री शपथ ले सकते हैं।

09:01 (IST) 10 May 2026

UP Cabinet Expansion LIVE Updates: 6 मंत्रियों को दिलाई जा सकती शपथ

यूपी में करीब 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जबकि दो राज्य मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है। सूत्रों के अनुसार दोपहर 3 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी।

09:00 (IST) 10 May 2026

UP Cabinet Expansion LIVE Updates: आज योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 8 महीने का समय बाकी है और उससे पहले आज योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है।