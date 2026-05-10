Yogi Government Cabinet Expansion LIVE Updates: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 8 महीने का समय बाकी है और उससे पहले आज योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अगले साल फरवरी-मार्च में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि करीब 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जबकि दो राज्य मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है। सूत्रों के अनुसार दोपहर 3 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी।

उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और 15 फ़ीसदी विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नियम के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में यूपी में कुल 54 मंत्री हैं, ऐसे में 6 मंत्री शपथ ले सकते हैं।

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