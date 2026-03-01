ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे इजरायल-ईरान युद्ध में बीच-बचाव करें। उन्होंने अमेरिका, इजराइल और ईरान के साथ भारत के अच्छे रिश्तों का हवाला देते हुए कहा कि इससे चल रहे झगड़े को और बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी।
अमेरिका और इजराइल दोनों को चुनौती
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के बरेली में रिपोर्टरों से बात करते हुए मौलाना रजवी ने कहा कि जंग से झगड़े हल नहीं हो सकते और इस बात पर जो दिया कि बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र सही रास्ता है। उन्होंने तनाव के बीच ईरान के रुख की तारीफ करते हुए दावा किया कि इसने अमेरिका और इजराइल दोनों के दबदबे को चुनौती दी है।
ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, ” यह जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। हल बातचीत है, और मसला सिर्फ बातचीत से ही सुलझना चाहिए… झुके बिना ईरान ने अमेरिका और इजराइल का घमंड तोड़ दिया है। एक गरीब देश की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका गुस्से में है और इजराइल घबराया हुआ है, जिसकी वजह से वे ईरान में तख्तापलट चाहते हैं, लेकिन यह मुमकिन नहीं है।”
डिप्लोमैटिक चैनल का इस्तेमाल करने की अपील
रजवी ने PM मोदी से हालात को शांत करने के लिए भारत के डिप्लोमैटिक चैनल का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा, “मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूं कि उनके अमेरिका, इजराइल और ईरान के साथ अच्छे रिश्ते हैं, और उन रिश्तों के आधार पर उन्हें बीच-बचाव करके इस जंग को रोकना चाहिए।”
उनकी यह बात मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है, जिससे बड़े इलाके में लड़ाई का डर बढ़ गया है। ईरान फिलहाल अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक मना रहा है। सुप्रीम लीडर के ऑफिस ने शोक की घोषणा की है, जिसमें झंडे आधे झुके रहेंगे और पूरे देश में पब्लिक गैदरिंग की जाएगी।
खामेनेई, जिन्होंने क्रांति के फाउंडर, रूहोल्लाह खोमैनी के बाद लीडरशिप संभाली थी, 1989 से ईरान को लीड कर रहे थे, और वेस्टर्न असर के खिलाफ कड़ा रुख बनाए रखा था।
पूरे ईरान में, खासकर तेहरान जैसे बड़े शहरों में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि अधिकारी अशांति रोकने की कोशिश कर रहे हैं। संभावित उम्मीदवारों और ईरान के भविष्य के लीडरशिप की दिशा पर अटकलों के बीच, अब ध्यान खामेनेई के उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया पर है।