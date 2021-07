उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान भी हिंसा नहीं थमी। शनिवार (10 जुलाई, 2021) को सूबे में मतदान के बीच विभिन्न जगह जमकर बवाल कटा।

सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) कैंडिडेट की गाड़ी से असलहा, लाठी और डंडे मिले, जबकि इटावा में फायरिंग हो गई। एसपी को थप्पड़ जड़ने तक का आरोप लगा। वहीं, अमरोहा में भी अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी (SP) और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई।

#WATCH | Samajwadi Party (SP) & Bharatiya Janata Party (BJP) workers clash with each other in Amroha. Police personnel resort to baton charge to control the situation & disperse workers.

Voting for UP block panchayat presidents is taking place today.

(Note: Abusive language) pic.twitter.com/Z97IWr0qPX

— ANI UP (@ANINewsUP) July 10, 2021