उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के ‘PDA’ की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक, उनके पीडीए का अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक / आदिवासी / आधी आबादी से है, लेकिन BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने शनिवार को सपा के PDA पर निशाना साधा। पार्टी के स्टेट इंचार्ज बनने के बाद शनिवार को पहली बार लखनऊ पहुंचे विनोद तावड़े ने सपा के पीडीए का अर्थ ‘पराया, धन, अपना’ बताया।

विनोद तावड़े ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले का मतलब ‘पराया, धन, अपना’ है, लेकिन एनडीए उनके इस फॉर्मूले को कतई सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सपा के इस फॉर्मूले के आस-पास बने नारों का मुकाबला करेगी।

‘यूपी में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा NDA’

विनोद तावड़े ने कहा कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में एनडीए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा और जीत हासिल करेगा।

लखनऊ में इकट्ठा हुए पार्टी के बड़े चेहरे

विनोद तावड़े और सह प्रभारी जगदीश पटेल शनिवार को पार्टी के यूपी स्टेट हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष और केन्‍द्रीय वित्त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह समेत कई प्रमुख नेताओं ने उनका स्वागत किया। लखनऊ में इन सभी का आना एक ऐसे राज्य में राजनीतिक रूप से अहम काम की शुरुआत है जो BJP के राष्ट्रीय चुनावी गणित के लिए बहुत जरूरी है।

दो दिन के दौरे पर हैं विनोद तावड़े

बता दें कि विनोद तावड़े दो दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। इन दो दिनों में उनकी कई मीटिंग होने वाली है। उनके प्रोग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, सीनियर BJP नेताओं और RSS के पदाधिकारियों के साथ चर्चा शामिल है। इन बैठकों में यूपी चुनाव की तैयारी पर खास ध्यान रहेगा।

यूपी में सपा-बीजेपी के बीच जुबानी जंग

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले सपा और बीजेपी में जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। अखिलेश यादव खुद इसकी कमान संभाले हुए हैं। अखिलेश यादव के निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दोनों पार्टियों के बीच इस जुबानी जंग के कई मुद्दे हैं। इसमें से एक मथुरा का कृष्णभूमि विवाद भी है। इसके अलावा हाल फिलहाल में ‘वंदे मातरम’ मुद्दे पर भी बीजेपी सपा में आरोप-प्रत्यारोप हुए थे।

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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को शनिवार सुबह बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मस्जिद गिराने को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। बसपा प्रमुख मायावती के बयान के बाद अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा कि यह (भाजपा) इलेक्शन जीतने के लिए, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…