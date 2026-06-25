UP BJP New Team: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे ध्यान में रखते हुए चलते बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम तैयार हो गई है, जिसमें कई नए चेहरों को जगह दी गई है। इस नई टीम पर ही यूपी चुनाव में पार्टी को सत्ता में बरकरार रखने की जिम्मेदारी है। इस लिस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे-बेटे नीरज सिंह को भी जगह मिली है। उन्हें उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। अहम बात यह है कि इस टीम में ओबीसी वर्ग पर ज्यादा फोकस किया गया है। यूपी की नई टीम के 52 में 25 पदाधिकारी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं।

वर्तमान जातीय राजनीति में विपक्षी दल लगातार ओबीसी वर्ग के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो झटका लगा था, उसमें समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले जातीय समीकरण की अहम भूमिका थी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उस पूरे चुनाव में ओबीसी वर्ग पर खास फोकस किया था। बीजेपी उसके बाद से अखिलेश के पीडीए की काट में जुटी हुई थी। उसी ओबीसी वोट बैंक को साधने के प्रयासों की झलक भी पंकज चौधरी की टीम में भी दिखी है।

ओबीसी वर्ग पर पार्टी का पूरा फोकस

पंकज चौधरी की नई बीजेपी कार्यकारिणी में जातीय संतुलन साफ तौर से दिख रहा है। ओबीसी के अंतर्गत आने वाली पाल, कुशवाहा, कुर्मी समेत अन्य जातियों के नेताओं को शामिल करके समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की काट निकालने की कोशिश की गई है।

क्रमांक नाम जातीय पृष्ठभूमि* 1 सत्यपाल सैनी सैनी 2 दुर्विजय शाक्य शाक्य 3 सुरेश मौर्य मौर्य 4 राजेश यादव यादव 5 गीता शाक्य शाक्य 6 उपेन्द्र रावत रावत (पिछड़ा वर्ग नेतृत्व के रूप में पहचाने जाते हैं) 7 शंकर लोधी लोधी 8 दिलीप पटेल कुर्मी/पटेल 9 राजेश चौधरी कुर्मी/चौधरी (अनुमानित) 10 विजय शिवहरे शिवहरे/काछी 11 अनिल यादव यादव 12 विजय राजभर राजभर 13 प्रमेन्द्र जांगड़ा विश्वकर्मा विश्वकर्मा 14 किरण लोधी निषाद लोधी/निषाद 15 राकेश बिंद बिंद 16 महामेधा नागर नागर (गुर्जर) 17 सुहासिनी जायसवाल जायसवाल/कलवार 18 आकांक्षा सोनकर सोनकर 19 नबाब सिंह नागर गुर्जर 20 पूरन लाल लोधी लोधी 21 राम किशोर साहू साहू 22 अशोक चौरसिया चौरसिया 23 प्रकाश पाल पाल 24 सरोज कुशवाह कुशवाह 25 पंकज चौधरी कुर्मी

बता दें कि नई टीम में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष और 8 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष पद पर सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, रमेश सिंह, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह और नीरज सिंह समेत कई नेताओं को जगह मिली है। वहीं प्रियंका रावत, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल और डॉ. कृतिका अग्रवाल जैसी महिला नेताओं को भी अहम पद मिले हैं।

6 क्षेत्रों में ओबीसी को प्राथमिकता

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राज्य में बीजेपी का संगठन 6 क्षेत्रों में विभाजित है। इनमें से 4 क्षेत्रों के अध्यक्ष ओबीसी वर्ग के हैं। इनमें पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष नवाब सिंह नागर बने हैं, जो गुर्जर बिरादरी से आते हैं।

इसके अलावा ब्रज क्षेत्र की कमान पूरन लाल लोधी को मिली है, तो वहीं कानपुर क्षेत्र के अध्यक्ष राम किशोर साहू बने हैं। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया बनाए गए हैं। अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी बने हैं, जो ब्राह्मण समाज से हैं। वहीं गोरखपुर क्षेत्र की कमान विनोद राय को मिली है, वह भूमिहार हैं।।

सामान्य वर्ग पर की नाराजगी दूर करने की कोशिश

ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। पिछले कुछ समय से यूपी के ब्राह्मण बीजेपी के प्रति नाराजगी की खूब खबरें आ रही थीं। ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने पार्टी में आंतरिक असंतोष होने के संकेत भी दिए थे।

इसके चलते पार्टी ने इस नाराजगी को दूर करने की भी पूरी कोशिश की है। नई कार्यकारिणी में सबसे ज्यादा 11 ब्राह्मणों को जगह दी गई है। इतना ही नहीं, राजपूत समाज के नेताओं को भी इस टीम में काफी महत्व दिया गया है। राजपूत जाति के नौ नेता टीम में शामिल किए गए हैं।

पूजा पाल को बड़ी जिम्मेदारी

यूपी बीजेपी की इस टीम में पूजा पाल एक बड़ा नाम बन गई हैं। प्रयागराज क्षेत्र में पूजा पाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जो सपा से बगावत करके आईं थी। प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़ जैसे कई जिलों में पाल समाज की अच्छी खासी आबादी है। अनुमान के मुताबिक, पूजा पाल को कमान देकर इस वर्ग को साथ लाने के प्रयास होंगे।

बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की इस टीम में कुल 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नाम शामिल है। इस लिस्ट में कुल आठ महामंत्री, 19 मंत्री और छह क्षेत्रीय अध्यक्षों के नाम का ऐलान भी किया गया है। पढ़िए पूरी खबर…