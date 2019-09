उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक ने गांधी-नेहरू परिवार को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर शब्दों का इस्तेमाल किया। उनका एक वीडियो भी सामने आया है। एएनआई पर जारी हुए इस वीडियो पर ट्विटर यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

ये है विधायक का शर्मनाक बयानः मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी ने कहा, ‘एक महिला पत्रकार देख रही थी, लेकिन मोदी की निगाह तो सिर्फ देश पर है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान सिर्फ इसी पर है कि देश कैसे शक्तिशाली बने। नेहरू तो अय्याश था। अंग्रेजों के चक्कर में देश का बंटवारा करवा दिया। पूरा खानदान ही अय्याश था इनका तो, राजीव ने शादी इटली में की। इनका काम ऐसा ही रहा है।’

