उत्तर प्रदेश स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम द्वारा इस मामले को उठाए जाने के बाद अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने जिन्ना को राष्ट्र निर्माण करने वाला देशभक्त बताया है। यूपी बीजेपी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी ही पार्टी के नेता द्वारा दिए गए बयान के उलट कहा है कि जिन्ना की तस्वीर विश्वविद्यालय में लगाना कोई गलत बात नहीं है।

स्वामी ने कहा है कि देश के विभाजन से पहले जिन्ना ने भी इस देश के लिए योगदान दिया था। उन्होंने कहा, ‘जो इस प्रकार से बकवास भरे बयान देता है, चाहे वह हमारे सांसद विधायक दें या किसी अन्य दल के दें, लोकतंत्र में उसकी कोई मान्यता नहीं है। जिन भी महापुरुषों का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, अगर उन पर कोई अंगुली उठाता है तो हम समझते हैं कि बहुत घटिया सोचता है। देश के विभाजन से पहले जिन्ना का भी योगदान इस देश में रहा है।’

