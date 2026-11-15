उत्तर प्रदेश में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की है। दोनों नेताओं ने अपने गठबंधन का ऐलान किया और इसे सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) नाम दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने 12 नवंबर को कहा था कि अब्दुल सिर्फ पंक्चर ही क्यों बनाए, वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। इसके दो दिन बाद आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथ गठबंधन की घोषणा करते हुए ओवैसी ने अपने गठबंधन के साथी चंद्रशेखर आज़ाद को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) का CM चेहरा बताया।

यह घोषणा ओवैसी द्वारा मुसलमानों से समुदाय के लिए स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व का समर्थन करने की बार-बार अपील करने के बाद हुई, जिससे AIMIM नेताओं को अपनी पार्टी के फैसले को समझाने में मुश्किल हो रही है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का साथ देने के अपने फैसले को समझाते हुए ओवैसी ने कहा, “हम बराबरी की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने उन्हें (हमारे राजनीतिक विरोधियों को) बेचैन कर दिया है। वे कभी भी यह स्वीकार नहीं कर सकते कि वह उनके सामने खड़े हों।”

चंद्रशेखर ने क्या वादा किया?

चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि SPM के CM चेहरे के तौर पर उनके मुख्य वादे न सिर्फ फ्री बल्कि सभी के लिए फ्री और फेयर एजुकेशन, हेल्थकेयर और शराबबंदी पक्का करना होगा। दोनों पार्टियों के नेताओं ने गठबंधन के CM चेहरे को सही ठहराने के लिए अलग-अलग तर्क दिए हैं।

AIMIM के एक नेता ने कहा कि SPM के पास नंबर और पॉलिटिकल केमिस्ट्री दोनों ही उसके पक्ष में हैं। उन्होंने कहा, “दोनों कम्युनिटी (दलित और मुस्लिम) एक-दूसरे के साथ कम्फर्टेबल हैं। दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश की आबादी का लगभग 40% हिस्सा हैं। हमारा मैसेज साफ है, अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा। हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और इंडिपेंडेंट लीडरशिप की मांग की है। यह गठबंधन दोनों देगा।”

सपा पर AIMIM ने साधा निशाना

AIMIM के एक और नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी (SP) को गठबंधन का पार्टी का पहले का ऑफर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग पर आधारित था। नेता ने कहा, “जब हमने (SP चीफ) अखिलेश यादव जी को गठबंधन का ऑफर दिया था, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही हमारी एकमात्र मांग थी। अगर SP ने हमारा ऑफर मान लिया होता, तो मुख्यमंत्री का चेहरा SP से होता।”

AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने सवाल टाल दिया। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार मुसलमानों और दूसरों को उनकी आबादी और MLA की संख्या के आधार पर बराबर रिप्रेजेंटेशन देगी।”

‘UP में चंद्रशेखर आजाद ज्यादा लोकप्रिय’

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेताओं ने अपनी सफाई में सीधे तौर पर चंद्रशेखर की लोकप्रियता और दलित पहचान का हवाला दिया। पार्टी के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर ने कहा, “चंद्रशेखर आजाद दलित समुदाय से हैं, जो पहले भी राज्य में सत्ता में रही है। हमारी पार्टी का पूरे राज्य में एक मजबूत संगठनात्मक स्ट्रक्चर है। जब गठबंधन आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में चुनाव लड़ेगा, तो ओवैसी साहब CM का चेहरा होंगे।” उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लीड ली थी। उसने 87 सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जबकि AIMIM ने सिर्फ तीन सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी।

एक और नेता ने अलग वजह बताते हुए कहा कि मुस्लिम नेता को आगे करने से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता था, जिससे दलित वोटर BJP की तरफ जा सकते थे। नेता ने कहा, “अगर गठबंधन ने किसी मुस्लिम नेता को अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर आगे किया होता, तो ध्रुवीकरण और मजबूत हो सकता था। उस स्थिति में BJP-RSS के हिंदू-मुस्लिम आधार पर चलाए जा रहे कैंपेन की वजह से दलित BJP की तरफ जा सकते थे। साथ ही क्योंकि चंद्रशेखर दलित हैं, इसलिए विरोधी पार्टियाँ उन पर जोरदार हमला करने से बचतीं, ठीक वैसे ही जैसे वे दलितों की भावनाओं को ठेस पहुँचने के डर से BSP प्रमुख मायावती को निशाना बनाने में हिचकिचाती हैं।”

बिहार में भी साथ लड़े थे चुनाव

चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी ने पहली बार पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान OBC नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया था। हालांकि गठबंधन ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी।

AIMIM ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और पांच जीतीं और 15.24% वोट हासिल किए। ASP(K), जिसने 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, कोई भी सीट नहीं जीत पाई और उन सभी पर जमानत जब्त हो गई और उसे 2.68% वोट मिले। आजाद समाज पार्टी के नेता ने बिहार में गठबंधन के लिमिटेड परफॉर्मेंस के लिए इसके कमजोर संगठन और ओवैसी और आजाद के संयुक्त चुनाव प्रचार की कमी को जिम्मेदार ठहराया था।

26 नवंबर को लखनऊ में रैली

नेता ने कहा, “चुनाव के समय बिहार में पार्टी का कोई मजबूत संगठन नहीं था। दोनों पार्टियों के लोकल स्टेट प्रेसिडेंट ने वहीं गठबंधन का ऐलान किया था और ओवैसी और चंद्रशेखर ने कोई संयुक्त प्रचार नहीं किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में दोनों नेता संयुक्त जनसभा करेंगे, और हम और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।” आजाद और ओवैसी 26 नवंबर को लखनऊ में एक रैली करने वाले हैं, जिसके बाद SPM की सीट-शेयरिंग को फाइनल किए जाने की उम्मीद है।

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उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी ने दलित महासम्मेलन का आयोजन किया था। इस रैली के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने करीब 50 से अधिक विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास किया। सम्मेलन को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के अलावा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। ओवैसी का बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने कहा कि उनका ओटीपी कहीं और से आ रहा है। पढ़ें पूरी खबर