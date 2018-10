अलीगढ़ आगरा एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की टक्कर में 4 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी। साथ ही दर्जनों यात्रियों के घायल होने की खबर है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य में तेजी दिखाते हुए घायलों को आम लोगों की मदद से नजदीकी नोएडा अस्पताल पहुंचाया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया गया है।

घटना टप्पल थाना क्षेत्र के गौरेला इलाके की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अलीगढ एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों से भरी बस और ट्रक की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गयी। दिल्ली से कानपुर जा रही थी बस। इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गयी जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताये जा रहे है। घायलों में एक की हालत गंभीर बानी हुई है। सभी घायलों को नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

