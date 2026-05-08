बचपन की कविता वो याद आ रही है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुछ इसी तरह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की एक लड़की गुरुवार को बड़ी ही बहादुरी से खूंखार मगरमच्छ से भिड़ गई। लड़की ने न सिर्फ मगरमच्छ को हराया बल्कि उसकी जबड़े से अपना हाथ भी बचा लिया।

डाक्टरों के मुताबिक, यह घटना अलीगढ़ और बुलंदशहर की सीमा के पास काली नदी के किनारे घटी। घायल लड़की को अतरौली कस्बे के पास एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया।

पशुओं के लिए चारा काटने गई थी सुमन

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि 19 वर्षीय सुमन रायपुर मुफ्ता गांव के पास पशुओं के चारे के लिए गई थी, वहीं घास काट ही रही थी, तभी अचानक नदी से एक मगरमच्छ बाहर आ गया और उसका दाहिना हाथ जबड़े से पकड़ लिया और नदी की ओर खींचने लगा।

लड़की घबराई नहीं बल्कि उस पर टूट पड़ी

लड़की पहले तो दर्द से चिल्लाई फिर उसने खुद को संभाला और मगरमच्छ पर टूट पड़ी। लड़की ने साहस का परिचय देते हुए मगरमच्छ के आंखों पर अपने बाएं हाथ से हमला करना शुरू कर दिया।

चाची ने मगरमच्छ के आंख पर हंसिए से किया हमला

उन्होंने कहा, उसकी चाची जो पास ही घास काट रही थी, आवाज सुनकर वे दौड़कर उसके पास आईं और हंसिए से मगरमच्छ की आंख पर वार किया, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद मगरमच्छ ने सुमन का हाथ छोड़ दिया और तेजी से नदी की ओर भाग गया।

स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. अरविंद यादन ने कहा कि पीड़िता के दाएं हाथ में गंभीर जख्म आई हैं, जिसके बाद आगे के इलाज के लिए अलीगढ़ स्थित दीन दयाल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लड़की अब खतरे से बाहर है।

यह भी पढ़ें: 48 घंटे में 35 एनकाउंटर, तीन की मौत… यूपी पुलिस की अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में बीते 48 घंटों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं। 48 घंटों में 35 एनकाउंटर हुए, जिनमें तीन लोग मारे गए और 35 घायल हुए। इनमें से ज़्यादातर एनकाउंटर का क्रम एक जैसा है। इसकी कहानी है कि संदिग्धों ने पुलिस पर गोली चलाई, भागने की कोशिश की और जवाबी फायरिंग में उनके पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बताया कि ये एनकाउंटर हरदोई, मथुरा, बरेली, गोंडा, इटावा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, मुज़फ़्फ़रनगर, शामली, वाराणसी, फतेहपुर, कौशांबी, अमरोहा, रायबरेली, जौनपुर और मऊ में हुए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें