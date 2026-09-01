उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भाजपा के भीतर चल रही चर्चाओं के बीच उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। 2027 में मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने सीधा जवाब देते हुए कहा, “जब तक कोई नया चेहरा नहीं आ जाता, मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही हैं।”

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने “यूपी तक” से बातचीत में कहा, “जब नया चेहरा अभी घोषित नहीं है, तो जो चेहरा था, है, वही चेहरा रहेगा।” उन्होंने कहा कि हमारे और योगी जी के बीच में दीवार खड़ी करने के लिए लोग जरूर कोशिश कर करते हैं, लेकिन हमारे और योगी जी के बीच में कोई दीवार होती तो मैं उनका उपमुख्यमंत्री नहीं होता और या वो मेरे मुख्यमंत्री नहीं होते। केशव ने कहा कि इस मामले को एक हवा देना का काम किया गया जैसा मेरे मन में कोई महत्वाकांक्षा हैं।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम आदरणीय योगी जी के साथ 2017 से सरकार के साथ काम कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे और योगी जी के बीच में कोई भेदभाव नहीं है।

केशव मौर्य का यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर “हां” में जवाब दिया था। उनके इस बयान के बाद यूपी बीजेपी में नेतृत्व और 2027 के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई थीं।

अब केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ताजा बयान के जरिए इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने मौजूदा समय में योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार किया है। हालांकि, उनके बयान में जब तक कोई नया चेहरा नहीं आ जाता वाला हिस्सा राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय बन गया है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब अगले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और नेतृत्व को लेकर राजनीतिक अटकलें शुरू हो चुकी हैं।

केशव प्रसाद मौर्य लंबे समय से बीजेपी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख ओबीसी चेहरा रहे हैं। वह 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया था। ऐसे में उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर दिए गए बयानों को राजनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण माना जाता है।

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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब छह महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में राज्य में कल्याणकारी योजनाओं और वोटरों को साधने की राजनीति तेज हो गई है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ विपक्षी समाजवादी पार्टी(SP) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) भी युवा और महिला मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी हैं। पढ़ें पूरी खबर।