उन्नाव गैंगरेप: CBI हिरासत में लिए गए बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर

उन्नाव गैंगरेप के आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को शुक्रवार की अलसुबह सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी विधायक को सीबीआई ने सुबह 4.30 बजे उनके लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित आवास से हिरासत में लिया। फिलहाल, विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लखनऊ स्थित सीबीआई के जोनल ऑफिस में रखा गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। प्राप्त खबरों के अनुसार, सीबीआई ने आरोपी विधायक के खिलाफ 3 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। एहतियातन सीबीआई के जोनल ऑफिस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई पीड़िता और आरोपी विधायक को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। वहीं, विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का कहना है कि वह खुद सीबीआई के सामने पेश हुए। सेंगर के रिश्तेदार प्रखर सिंह का कहना है कि उन्होंने खुद सीबीआई जांच की मांग की थी, लिहाजा उन्हें पूरा यकीन है कि सच सबके सामने आएगा और न्याय मिलेगा।

बता दें कि बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर पीड़िता से बलात्कार करने का आरोप है। पीड़िता द्वारा हाल ही में सीएम आवास के बाहर खुदकुशी की कोशिश की गई, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया। अपनी ही पार्टी के विधायक के गैंगरेप में आरोपी बनाए जाने पर योगी सरकार की काफी किरकिरी हुई, जिसके बाद सीएम योगी आदित्य नाथ ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। बाद में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से सीबीआई जांच की अनुसंशा की, जिसे मंजूर कर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। मामला सीबीआई के पास जाने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीआई आरोपी विधायक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है।

Correction: Unnao rape case: BJP MLA Kuldeep Singh Senger has been detained by CBI. (Original tweet will be deleted) https://t.co/TnDpmYSCVU

— ANI UP (@ANINewsUP) April 13, 2018