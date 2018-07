उन्नाव रेप केस के आरोपी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने सीबीआई के द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के बाद जांच एजेंसी पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि वह राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए था। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सेंगर ने कहा, ”सीबीआई ने मुझे न्याय नहीं दिया है। राजनीतिक व्यक्ति हूं, मुझे न्याय मिलना चाहिए था, नहीं मिला। मैं सीबीआई रिपोर्ट पर अपने वकील से सलाह-मशविरा करूंगा और न्याय के लिए लड़ूंगा। मुझे अदालत से न्याय मिलेगा। मेरे ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं।” बता दें कि उन्नाव से चार बार विधायक रहे सेंगर के खिलाफ सीबीआई ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। पीड़िता के आरोप के मुताबिक सेंगर ने पिछले वर्ष 4 जून नौकरी का झांसा देकर उसे अपने घर बुलाया था और उसके साथ बलात्कार किया।

मामला उस वक्त मीडिया की सुर्खियों में आ गया था जब नाबालिग पीड़िता ने इस वर्ष अप्रैल में लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत हो गई। आरोप लगा कि विधायक और उसके आदमियों ने साजिशन पीड़िता के पिता की हत्या करवा दी। हिरासत में मौत के बाद यूपी पुलिस की खूब किरकिरी हुई। मामला सीबीआई को सौंपा गया। तब से मामला सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहा और आरोपी को सीतापुर जेल में रखा गया है।

CBI has not given me justice. Raajnetik vyakti hoon, mujhe nyay milna chahiye tha nahin mila. I’ll consult my lawyers on CBI report & fight for justice. I will get justice from the court. All the allegations on me are false: BJP MLA Kuldeep Sengar accused in #Unnao rape pic.twitter.com/IfOQYcRlty

— ANI UP (@ANINewsUP) July 12, 2018