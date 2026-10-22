उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक पत्नी पर पड़ोसी के साथ मिलकर पति के हत्या करने का आरोप है। इस केस ने मेरठ नीले ड्रम की याद दिला दी है, आरोपी महिला ने पति की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बकायदा लोडर गाड़ी औऱ मजदूरों का इंतजाम किया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी सहित उसके पड़ोसी और अन्य दो लोगों का गिरफ्तार किया है।

आरोपियों ने महिला के पति की हत्या कर दी थी और उसका शव हाईवे के किनारे एक बक्से में छिपा दिया था। सीसीटीवी फुटेज और लोडर गाड़ी की जानकारी की मदद से जांचकर्ताओं ने 12 घंटे के भीतर ही आरोपियों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला, उसका पड़ोसी और एक नाबालिग शामिल है। मृतक का शव एक बक्से में भरा हुआ मिला था, जिसे हाईवे के किनारे फेंक दिया गया था।

पुलिस ने बताया कि उन्होंने CCTV फुटेज और बक्से को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए लोडर वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से 12 घंटे के भीतर ही इस मामले का खुलासा कर दिया। अचलंगंज के रहने वाले सोनू का शव अचलंगंज के पास उन्नाव-रायबरेली हाईवे पर एक बक्से के अंदर मिला। वह अपनी पत्नी नेहा के साथ गंगाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र के कंचन नगर में एक किराए के मकान में रहता था।

लोडर का कैसे चला पता

पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह के अनुसार, पुलिस की एक टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच करके उस लोडर का पता लगा लिया। जांचकर्ताओं को पता चला कि वह गाड़ी डिब्बे के साथ अचलंगंज की तरफ गई थी और बिना डिब्बे के वापस लौट आई। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से पुलिस गाड़ी के मालिक और ड्राइवर तक पहुंची, जिससे संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिली।

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पुलिस ने बताया कि नेहा ने 1,200 रुपये में वह लोडर गाड़ी किराए पर ली थी। शव को ठिकाने लगाने में शामिल होने के आरोप में दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग और तौफीक नाम का एक व्यक्ति शामिल है।

आरोपी पत्नी ने पुलिस को क्या बताया

पूछताछ के दौरान, नेहा ने पुलिस को बताया कि सोनू अक्सर शराब पीकर घर आता था, उसके साथ मारपीट करता था और घर पर दूसरी महिलाओं को भी लाता था। उसने यह भी दावा किया कि 19 अक्टूबर को सोनू ने उसे पीटा था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की थी। बताया जाता है कि पुलिस अधिकारियों ने वहां से जाने से पहले सोनू को चेतावनी दी थी।

पुलिस के अनुसार, नेहा ने बताया कि बाद में सोनू ने उनके पड़ोसी जितेंद्र सिंह उर्फ ​​राहुल के साथ शराब पी जिसके बाद उनके बीच फिर से झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान सोनू जमीन पर गिर गया, जिससे उसके सिर और नाक पर चोटें आईं।

नेहा का दावा है कि राहुल ने गला घोंटकर सोनू की हत्या कर दी। उसने पुलिस को बताया कि इसके बाद राहुल ने एक बॉक्स का इंतजाम किया, जिसमें शव को रखकर, उसे ले जाने के लिए एक लोडर और कुछ मजदूरों को बुलाया। उसने आगे बताया कि बॉक्स को ले जाते समय राहुल और मजदूरों ने और पैसों की मांग की। जब उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो वे बॉक्स को हाईवे के किनारे छोड़कर भाग गए।

हालांकि, राहुल ने हत्या में शामिल होने से इनकार किया है। उसने पुलिस को बताया कि वह 19 अक्टूबर को ही कानपुर से लौटा था और नेहा ने उससे अपना सामान गार्डन खेड़ा स्थित नए घर में ले जाने के लिए एक लोडर और मजदूरों का इंतजाम करने को कहा था।

राहुल ने दावा किया कि उसका काम सिर्फ गाड़ी और मजदूरों का इंतजाम करना था, और यह भी कहा कि मदद मांगने से पहले ही नेहा सोनू की हत्या कर चुकी थी। पुलिस के अनुसार, नेहा ने लगभग 23 साल पहले लखनऊ के मलिहाबाद के रहने वाले जगदीश नाम के एक शख्स शादी की थी। इस शादी से उसकी चार बेटियां थीं और वह पिछले करीब एक दशक से सोनू के साथ उसकी पत्नी के रूप में रह रही थी। पुलिस ने बताया कि इस जोड़े का पांच साल का एक बेटा भी था।

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राहुल की पत्नी खुशबू ने पुलिस को बताया कि नेहा और सोनू करीब एक महीने पहले कंचन नगर में एक किराए के मकान में रहने आए थे। उसने बताया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिसके चलते मकान मालिक ने उन्हें घर खाली करने के लिए कह दिया था।

पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच में पांच टीमें शामिल थीं। बाद में सीसीटीवी फुटेज और लोडर के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से घटनाओं के क्रम का पता चल सका। हत्या के सटीक कारणों और गिरफ्तार किए गए चार लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच अभी भी जारी है। बाइक चला रहे शख्स की जेब में फटा मोबाइल, दर्दनाक मौत- घटना के समय क्या हुआ