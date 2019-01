पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्ष की महारैली में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता मंच नजर आए। रैली में आए लगभग सभी नेताओं ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। जिसके बाद बीजेपी ने भी विपक्षी एकता पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग पहले एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे वो आज एक साथ आ रहे है। उन्होंने कहा विपक्ष का एजेंडा सिर्फ मोदी को हटाने का है। बता दें कि इसके अलावा बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा।

बता दें कि कोलकाता के बिग्रेड मैदान में ममता बनर्जी ने देश के करीब 25 दलों के साथ विशाल रैली की। इस दौरान अनेक दलों के नेता एक मंच पर नजर आए। मंच से नेताओं ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, ‘जो लोग पहले एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे, आज साथ आ गए हैं। उनके भाषणों से साफ पता चल रहा था कि उनका एक ही एजेंडा है.. नरेंद्र मोदी को हटाना। उनके पास भारत के विकास को लेकर भविष्य का कोई रोडमैप नहीं है।’

Union Minister Ravi Shankar Prasad on Opposition’s rally in Kolkata: Those who could not see eye to eye have come together & from the speech it was evident that their only agenda is to remove Narendra Modi, they have no future road-map for the development of India. pic.twitter.com/cHNfC5tjKU

