केंद्रीय मंत्री ने कहा- जिस योजना में हमारा नाम जुड़ा है, उसमें गड़बड़ करने वालों का गला काट देंगे

बिहार के आरा से सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने शनिवार को ऐसा बयान दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने बिहार की जनता से अच्छी योजना लाने का दावा करते हुए कहा कि जिस योजना से उनका नाम जुड़ा है उसमें अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसका गला काट दिया जाएगा। एक सभा को संबोधित करते हुए आरके सिंह ने कहा, ‘योजना वैसी होगी जो कि सार्वजनिक हो, सबके लाभ की हो, किसी एक का नहीं, किसी एक समुदाय का नहीं। सभी लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो, गांव के लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो, ऐसी योजना होगी। योजना के टेंडर और निर्माण में पारदर्शिता होगी। चूंकि इस योजना से हमारा नाम जुड़ा होगा, इसलिए अगर कोई भी इसमें कोई गड़बड़ी करेगा तो उसका गला काट दिया जाएगा। उस पर केस दर्ज किया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा।’ मोदी सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने यह बात एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरा के लोगों से कही। इस सभा में सिंह ने क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर लोगों को संबोधित किया।

#BREAKING: RK Singh sparks fresh controversy while warning government babus, says, will slit the throat of corrupt officials, opposition questions statement pic.twitter.com/plpaFHe8rl

— TIMES NOW (@TimesNow) January 28, 2018