केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) के प्रमुख जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा की समीक्षा की है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री को धमकी देने वाला शख्स पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला है और उसका नाम मोहम्मद इस्माइल है। जयंत चौधरी मोदी सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के पद पर हैं।

इस संबंध में चौधरी के निजी सहयोगी विश्वेंद्र शाह की ओर से दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में विश्वेंद्र शाह ने कहा है कि उन्हें 18 मार्च को सुबह 11 बजे के आसपास अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी दी।

शिकायत में कहा गया है कि फोन करने वाले ने पूछा कि क्या मंत्री ने उन्हें भेजे गए कुछ दस्तावेज देखे और फोन कॉल काटने से पहले कई बार धमकी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बाद में उसी नंबर से आए संदेशों में मंत्री के टूर प्रोग्राम के विवरण पर धमकियां लिखी हुई थीं।

पुलिस को दिए गए अहम सबूत

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, फोन करने वाले ने दावा किया कि यह जानकारी ऊपर से भेजी गई है, जिससे चिंता और बढ़ गई। कॉल की जानकारी, संदेश और स्क्रीनशॉट समेत सभी जरूरी सबूत पुलिस को दे दिए गए हैं।

शिकायत में बताया गया है कि चौधरी के घर के पास संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं, जिनमें अज्ञात लोगों द्वारा कथित तौर पर निगरानी किए जाने की बात भी शामिल है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, कुछ दिन पहले जयंत चौधरी के घर के पास काले शीशे वाली एक सफेद रंग की कार काफी देर तक खड़ी थी। कार में बैठे लोग कथित तौर पर आसपास की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे।

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