केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा की गई ”गंवार” टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की है। कुमारस्वामी ने कहा कि यह टिप्पणी किसानों और गांवों में रहने वाले लोगों का अपमान करने के बराबर है।

प्रियांक खड़गे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि बात उनके व्यक्तिगत अपमान की नहीं है, बल्कि कांग्रेस नेता ने जिस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल किया है, उससे ऐसा लगता है जैसे वे किसानों को ही गंवार बता रहे हों।

कुमारस्वामी ने कहा कि जो किसान खेती करते हैं और देश का पेट भरते हैं, वे सम्मान के हकदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी किसानों के प्रति उनकी पार्टी के रवैये को दर्शाती है।

किसानों को जवाब दें मल्लिकार्जुन खड़गे

कुमारस्वामी ने आरोप लगाया, “वे (कांग्रेस नेता) सोचते हैं कि देश को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपनी जमीन पर खेती करने वाले सभी ग्रामीण लोग ‘गंवार’ हैं।” कुमारस्वामी ने कहा, ”कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अब देश के किसानों को जवाब देना चाहिए। उन्होंने किसानों को कितना सम्मान दिया है?”

प्रियांक खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। इस बीच, जनता दल (सेक्युलर) ने ‘हां, मैं गंवार हूं, इसमें बड़ी बात क्या है’ शीर्षक से एक अभियान भी शुरू किया, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों ने हिस्सा लिया।

प्रियांक खड़गे ने केंद्रीय मंत्री द्वारा उनके गृह विभाग संभालने के तरीके की आलोचना किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए बुधवार को कुमारस्वामी को “गंवार ” कहा था। प्रियांक खड़गे ने कुमारस्वामी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वे रोजाना बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं।

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कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया के कथित स्टिंग ऑपरेशन को लेकर राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने रविवार को बड़ा दावा किया है। प्रियांक खड़गे ने कहा है कि स्टिंग में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन नई दिल्ली में खरीदा गया था और इसे वहां केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी के सरकारी आवास पर एक शख्स को सौंपा गया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।