बंगाल में केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर हमला, TMC समर्थकों पर आरोप

बंगाल में केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर हमला, TMC समर्थकों पर आरोप

मंत्री के अनुसार टीएमसी समर्थकों ने काले झंडे दिखाए और उनकी कार पर पथराव किया।

बंगाल में केंद्रीय मंत्री की कार पर हमला (ANI PHOTO)

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक (Union Minister of State for Home Nisith Pramanik) की कार पर शनिवार को हमला हुआ। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के दिनहाटा में तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी के समर्थकों ने कथित तौर पर हमला किया। मंत्री के अनुसार टीएमसी समर्थकों ने काले झंडे दिखाए और उनकी कार पर पथराव किया, जिससे कार के आगे का शीशा टूट गया। उन्होंने कहा, “पुलिस केवल दर्शक के रूप में कार्य कर रही है और हिंसा के अपराधियों को बचा रही है। राज्य के लोग देख रहे हैं कि राज्य में टीएमसी समर्थक क्या कर रहे हैं।” इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पश्चिम बंगाल के प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य (BJP West Bengal spokesperson Shamik Bhattacharya) ने कहा, “अगर किसी केंद्रीय मंत्री की कार पर इस तरह से हमला किया जाता है, तो राज्य में आम लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचें।” उन्होंने राज्य के राज्यपाल से राज्य में अनुच्छेद 355 लागू करने के लिए कदम उठाने को भी कहा। Also Read पश्चिम बंगाल में चोरी हुए 17 ट्रैक्टर, यूपी से किए गए बरामद, ऐसे लगी पुलिस को भनक इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता जयप्रकाश मजूमदार (Trinamool Congress leader Jaiprakash Majumdar) ने कहा कि दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी जैसे भाजपा नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में शांति भंग करने के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के खिलाफ पहले कार्रवाई करना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री निसीथ प्रमाणिक कूचबिहार के दिनहाटा जा रहे थे, जहां पर उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना था। लेकिन रास्ते में ही उनकी कार पर हमला हो गया। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीएमसी हमलावरों को बचाने का काम कर रही है। इससे पहले पिछले हफ्ते टीएमसी द्वारा कूचबिहार जिले के भेटगुरी में निशीथ प्रमाणिक के आवास के पास एक दिन का धरना आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शन में निर्दोष राजबंशी युवक के लिए न्याय की मांग की गई थी, जिसे पशु तस्कर के रूप में ब्रांडेड किया गया था और बीएसएफ द्वारा गोली मार दी गई थी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए क्षेत्र में भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, मंत्री के आवास के चारों ओर 150 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई है।

