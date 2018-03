पटना में तलवार लेकर जुलूस में शामिल हुआ केंद्रीय मंत्री का आरोपी बेटा, भागलपुर में वारंट लेकर ढूंढ़ रही पुलिस

केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे पर भागलपुर में जुलूस निकालकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस पर स्थानीय अदालत से जारी वारंट पर पुलिस ढूंढ रही है। उधर वे पटना में रामनवमी के मौके पर रविवार(25 मार्च) को जुलूस में नजर आए। उनका सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाते हुए हाथों में तलवार लेकर चल रहे हैं।शिवपुरी मोहल्ले में आयोजित रामनवमी के जुलूस में अपने समर्थकों के साथ अर्जित ने जुलूस में हिस्सा लिया।

वारंट पर अर्जित ने कहा कि मैं न्यायालय की शरण में हूं, मुझे आत्मसमर्पण क्यों करना चाहिए। मैं कहीं गायब नहीं हो गया हूं। समाज के बीच हूं, खोजना उन्हें पड़ता है, जो कहीं गायब होते हैं।

उन्होंने कहा कि अदालत वारंट जारी करती है, लेकिन अदालत, शरण भी देती है। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करने की बात कही। उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बेटे अर्जित शाश्वत चौबे पर दंगा भड़काने के आरोपों पर कहा कि एफआईआर की प्रति महज कचरे का एक टुकड़ा है। भ्रष्ट अधिकारी ने केस दर्ज किया है। बेटे की कोई गलती नहीं है।

गौरतलब है कि भागलपुर में हिंदू नववर्ष के मौके पर बीती 17 मार्च को जुलूस निकलने के दौरान हिंसा हुई थी। दो संप्रदाय आमने-सामने आ गए थे। इस दौरान अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस के मुताबिक अर्जित के नेतृत्व में निकले इस जुलूस के लिए प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी। हिंसा की घटना के बाद भागलपुर पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के पुत्र सहित सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी केस में भागलपुर एसीजेएम ने अर्जित के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है।

The FIR is nothing but a piece of garbage which was registered by corrupt officers of the area. My son made no mistake: Union Minister Ashwini Choubey on arrest warrant against Arijit Sashwat over Bhagalpur incident pic.twitter.com/8SoPOHcvs0

— ANI (@ANI) March 26, 2018