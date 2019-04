अमेठी में आज स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार के लिए पहुंची थी। ऐसे में एक तरफ जहां एक दूसरे पर सियासी हमला देखने को मिला तो वहीं जनसंपर्क के दौरान स्मृति एक गांव में चली गईं। जहां आग लगी थी, वहीं आग को बुझाने के लिए स्मृति ईरानी ने खुद हैंडपंप भी चलाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है।

कहां लगी थी आग: बता दें कि घटना मुंशीगज थाना क्षेत्र के पश्चिम दुआरा गोवर्धनपुर गांव की है। एक तरफ जहां स्मृति ईरानी खुद मौका-ए-वारदात पर पहुंची तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रशासन की लापरवाही के लिए अफसरों को जमकर फटकार भी लगाई है।

#WATCH Amethi: Union Minister and BJP Lok Sabha MP candidate from Amethi, visits the fire-affected fields in Purab Dwara village; meets the locals affected. Fire-fighting operations are still underway pic.twitter.com/JARKp5k2mh

— ANI UP (@ANINewsUP) April 28, 2019