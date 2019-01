केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में इस बार अनंत कुमार ने सबरीमाला को लेकर एक बयान दिया है। जिसमें उन्होंने सबरीमाला मामले पर केरल सरकार को घेरते हुए इसे हिंदुओं का दिनदहाड़े दुष्कर्म बताया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता वी मुरलीधरन ने आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं का मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से सुनियोजित था जिसके तहत दो माओवादी महिलाओं को पुलिस की देख रेख में मंदिर के अंदर ले जाया गया।

केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का क्या है कहना: दरअसल एक इंटरव्यू में केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने केरल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केरल सरकार सबरीमाला मामले में पूरी तरह से नाकाम रही है। एक तरह से ये हिंदुओं का दिनदहाड़े दुष्कर्म है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब अनंत ने कोई विवादित बयान दिया हो।

वी मुरलीधरन का क्या है कहना: महिलाओं की सबरीमाला मंदिर में एंट्री पर भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने केरल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरी तरह से सुनियोजित था जिसके तहत माओवादी महिलाओं को पुलिस की देख रेख में मंदिर के अदंर ले जाया गया। मुरलीधरन ने कहा कि बुधवार को दो महिलाएं जो मंदिर में गई थीं वो श्रद्धालु नहीं बल्कि माओवादी थीं। सीपीएम ने कुछ चुने हुए पुलिसवालों की मदद से महिलाओं को मंदिर ले जाने के लिए एक सुनियोजित प्लान बनाया। ये एक साजिश है जो माओवादियों ने केरल सरकार और सीपीएम के साथ तैयार की है।

V Muraleedharan,BJP: Y’day,2 women entered #SabarimalaTemple. They weren’t devotees. They were Maoists. CPM with selected policemen prepared an action plan&then saw to it that the women go inside the temple. This is a planned conspiracy by Maoists in league with Kerala govt & CPM pic.twitter.com/mfZQqu35vv

