Ramappa Temple Festival: प्रसिद्ध नृत्यांगना और सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई (Dancer and activist Mallika Sarabhai) को तेलंगाना के वारंगल जिले (Warangal district, Telangana) में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्मारक (UNESCO World Heritage Monument) रामप्पा मंदिर (Ramappa temple) के अंदर नृत्य की प्रस्तुति करने से मना कर दिया गया। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के अनुसार, शनिवार को मंदिर परिसर के अंदर उनके प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी (Union Minister of Tourism, Culture and Development of North Eastern Region G Kishan Reddy) के मौखिक आदेश के बाद इस बदली हुई परिस्थिति में अब मल्लिका साराभाई मंदिर के बाहर प्रस्तुति देने की तैयारी कर रही है।

केंद्रीय मंत्री G Kishan Reddy के मौखिक आदेश का हवाला

दरअसल, रामप्पा मंदिर का प्रबंधन करने वाली समिति काकतीय हेरिटेज ट्रस्ट (The Kakatiya Heritage Trust) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से यूनेस्को (UNESCO) मान्यता के एक वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए पहला रामप्पा महोत्सव (Ramappa Festival) आयोजित करने की अनुमति के लिए आवेदन किया था। ट्रस्ट की ओर से कहा गया, “हमने साराभाई को प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया और वह सहमत हो गईं। उन्होंने (ASI) अनुमति के लिए आवेदन पर औपचारिक रूप से जवाब नहीं दिया, लेकिन संस्कृति मंत्री (G Kishan Reddy) ने हमें खुद मौखिक रूप से बताया कि मल्लिका साराभाई (Mallika Sarabhai) के होने की वजह से वे अनुमति नहीं देंगे।

ASI ने कहा- आयोजकों ने रद्द किया प्रदर्शन, हमारी भूमिका नहीं

इस बीच, मल्लिका साराभाई (Mallika Sarabhai) ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वह और उनका समूह अब “साइट के बाहर” प्रदर्शन करेंगे। एएसआई के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आयोजकों ने प्रदर्शन रद्द कर दिया और घटनाओं के क्रम में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इस आयोजन के लिए काकतीय हेरिटेज ट्रस्ट (The Kakatiya Heritage Trust) के साथ सहयोग कर रहे श्रीमणि परम्परा फाउंडेशन के पदाधिकारी इस मामले पर बयान देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए।

कौन हैं Mallika Sarabhai

भरतनाट्यम और कुचिपुडी की विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना और सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई ने नृत्य के अलावा रंगमंच, फिल्म और टेलीविजन जगत में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। वह दिवंगत अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई की बेटी हैं। एक लेखक, प्रकाशक और निर्देशक के तौर पर भी वह रचनात्मक क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं। दिसंबर, 2022 में केरल की वाममोर्चा सरकार ने कलामंडलम विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। वह केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना में मुखर रहती हैं।