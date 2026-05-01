शुक्रवार को जम्मू के बंतलाब इलाके में एक पुल का निर्माणाधीन हिस्सा ढह गया। इस घटना में छह मजदूर मलबे के नीचे दब गए। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान चलाया।

पूर्व सरपंच राजदेव सिंह ने बताया कि फंसे हुए छह मजदूरों में से दो को बचा लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की मौजूदगी में बचाव अभियान जारी है।

राजदेव सिंह ने कहा कि बचाव कार्य में जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि मलबे में फंसे चारों मजदूरों को जल्द से जल्द बचा लिया जाएगा।

#WATCH | J&K: One person rescued from under the debris where an under-construction portion of a bridge collapsed in Bantalab area of Jammu. Rescue operation continues. pic.twitter.com/IdQgX3Mded — ANI (@ANI) May 1, 2026

भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने कहा, “यह एक पुराना पुल है लेकिन इसकी नींव खुली हुई थी। इसलिए, निविदा जारी की गई और नींव को मजबूत करने का काम चल रहा था। मुझे लगता है कि ऊपर से होने वाले कंपन और किसी वाहन की आवाजाही के कारण यह हादसा हुआ।