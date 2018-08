उत्तर प्रदेश के बस्ती में शनिवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज के गिरने से चार लोग घायल हो गए। इस हादसे में कई लोगों के दबने की भी आशंका जताई गई है। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक, फ्लाईओवर के मलबे में दबने से चार मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि दो के मलबे में दबे होने की आशंका है। फ्लाईओवर का 60 फीसदी कार्य पूरा हो चुका था। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं।

घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारी राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर स्थित फुटहिया चौराहे की है। फ्लाईओवर के किनारे लोहे का क्लैंप लगाकर शटरिंग पर कंक्रीट की ढलाई का काम चल रहा था। इसी दौरान फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया।

Lintel of a flyover on National Highway 28 collapsed in Basti earlier this morning. 4 people injured, 2 people trapped under the debris. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/kZ4beCNIVC

