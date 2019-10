मोदी सरकार ने बुधवार को दिल्ली को लेकर बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय कैबिनेट ने राजधानी की अवै कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को वैध करने का फैसला लिया। इन कालोनियों में रहने वाले लोगों को अब घर का मालिकाना हक मिल सकेगा। बता दें कि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होना तय है। इससे पहले केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले की जमकर चर्चा हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। बता दें कि 1993 में 607 कॉलोनियां थी जिसमें से 567 कॉलोनियों को वैध करार दे दिया गया था।

सभी तरह की अवैध कॉलोनियों को मंजूरी: केंद्र सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, ”मालिकाना हक किसी भी जमीन पर बनी कॉलोनी पर मिलेगा। चाहे वो कॉलोनी सरकारी जमीन पर बनी हो या फिर प्राइवेट जमीन पर। उन्हेंने इस फैसले को दिल्ली की बेहतरी के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया।”

Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet has taken historic decision to give ownership rights to 40 lakhs people living in unauthorised colonies in Delhi. pic.twitter.com/ooy8Zy4oYD

— ANI (@ANI) October 23, 2019