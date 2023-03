Umesh Pal Murder Case: अतीक अहमद के गुर्गों को सता रहा एनकाउंटर का डर, बीच चौराहे लल्ला गद्दी ने किया सरेंडर

आरोपी लल्ला गद्दी अतीक अहमद के भाई अशरफ का गुर्गा है और वो उसे गैरकानूनी तरीके से मदद पहुंचाता रहता है।

कई मामलों में आरोपी लल्ला गद्दी ने सरेंडर किया। (फ़ोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े दो आरोपियों का एनकाउंटर भी कर दिया, जिससे गुर्गों में दहशत पैदा हो गई। वहीं अब एक आरोपी ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया है। कई मामलों में आरोपी लल्ला गद्दी ने सोमवार की रात में बरेली के चौराहे पर सरेंडर कर दिया। बता दें कि आरोपी लल्ला गद्दी अतीक अहमद के भाई अशरफ का गुर्गा है और वो उसे गैरकानूनी तरीके से मदद पहुंचाता रहता है। लल्ला गद्दी ने एसओजी तक सरेंडर की सूचना पहुंचाई और इसके बाद देर रात वह सैटेलाइट चौराहे के पास पहुंचा और सरेंडर कर दिया। बता दें कि उसके सरेंडर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि अशरफ के साले सद्दाम के साथ लल्ला गद्दी जुड़ा हुआ था और उसे गैरकानूनी तरीके से मदद पहुंचाता था। लल्ला गद्दी बिथरी चैनपुर व बारादरी थाने से वांछित था और एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही वह फरार चल रहा था। पुलिस से बचने के लिए उसने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई थी लेकिन बिथरी थाना पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट नहीं भेजी, जिसके कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी। लल्ला गद्दी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 मार्च की तारीख तय की थी लेकिन सुनवाई से पहले ही उसने सोमवार रात को बीच चौराहे पर सरेंडर कर दिया। Also Read Umesh Pal Hatyakand: आरोपी मोहम्मद गुलाम के मकान पर चला बुलडोजर, भाई बोला- अगर एनकाउंटर हुआ तो लाश नहीं लेंगे बता दें कि पुलिस ने जब से लल्ला गद्दी को पकड़ा है। उसके बाद से ही उससे पूछताछ की जा रही है। आज पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर सकती है और रिमांड मांग सकती है। पुलिस लल्ला गद्दी से उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े सवाल भी पूछेगी। पुलिस को अशरफ के साले सद्दाम की तलाश है और अब पुलिस को उम्मीद है कि लल्ला गद्दी से पूछताछ के दौरान उसे सफलता मिलेगी। सद्दाम अशरफ की हर प्रकार से मदद करता था, ऐसी भी जानकारी सामने आई है।

