बरेली जेल में रची गई थी उमेश पाल हत्याकांड की साजिश, अशरफ से मिलने पहुंचे थे असद-गुड्डू मुस्लिम समेत अन्य शूटर, सामने आया CCTV फुटेज

Umesh Pal Murder Case: अतीक के आदेश पर उमेश पाल की हत्या की साजिश बरेली जेल में ही रची गयी थी। सीसीटीवी फुटेज से कई खुलासे सामने आए हैं।

बरेली जेल में असद के साथ गुड्डू मुस्लिम, गुलाम उस्मान का वीडियो ( Image Source – video Grab )

Umesh Pal Murder: प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस के हाथ अहम सबूत लगा है। पुलिस को बरेली जेल का सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें अतीक अहमद का बेटा असद, गुलाम (Ghulam), उस्मान (Usman) और गुड्डू मुस्लिम (Guddu Muslim) जेल में अशरफ से मिलने पहुंचे छे। यह वीडियो 11 फरवरी का है। एसआईटी का कहना है कि हत्या की पूरी प्लानिंग जेल में ही की गई थी। जानकारी के मुताबिक अशरफ के साथ इनकी मुलाकात करीब 2 घंटा 10 मिनट तक चली थी। सभी शूटर्स ने की थी एकसाथ मुलाकात सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि सुबह 11 बजे असद, अशरफ का साला सद्दाम, लल्ला गद्दी, शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी, गुड्डू मुस्लिम और शूटर गुलाम बरेली जेल अशरफ से मिलने पहुचे थे। मुलाक़ात के लिए असद की आईडी का इस्तेमाल किया गया था। सभी 9 मुलाकाती दोपहर करीब 1 बजकर 10 मिनट पर जेल से बाहर चले गए। इसी मुलाकात में उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग अंजाम दी गई। बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसमें असद और गुड्डू मुस्लिम का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। इस हत्याकांड के बाद यूपी एसटीएफ और पुलिस ने असद और गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस की भूमिका की भी जांच इस मामले में पुलिस की भूमिका की भी जांच की जा रही है। असद की आईडी पर इतने लोगों की मुलाकात कैसे अशरफ से कहा दी गई यह भी सवालों के घेरे में है। वहीं इन लोगों की अशरफ के साथ जहां मुलाकात हुई वहां कोई भी सीसीटीवी नहीं लगा था। इससे एसआईटी का शक और बढ़ गया है। अतीक अहमद से जब पुलिस ने पूछताछ की थी तो उन्होंने भी इसका खुलासा किया था कि बरेली जेल में अशरफ की शूटर्स के साथ मुलाकात हुई थी। Also Read ‘शाइस्ता परवीन अभी भी पार्टी का हिस्सा, किसी निर्दोष के खिलाफ…’, अतीक अहमद की पत्नी के समर्थन में बोले BSP विधायक उमाशंकर सिंह गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार है। उसकी तलाश में बेंगलुरू से लेकर ओडिशा तक छापेमारी की जा रही है लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले से वह फरार हो जाता है। कई बार वह पुलिस को चकमा दे चुका है। एसटीएफ ने उस पर 5 लाख रुपये का इनाम रखा है। उमेशपाल हत्याकांड का जो सीसीटीवी सामने आया था उसमें गुड्डू मुस्लिम बम बरसाता दिखाई दिया था। https://www.jansatta.com/blank.html

