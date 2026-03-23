Umar Khalid Rajya Sabha: राजस्थान में कुछ मुस्लिम संगठनों ने सोमवार को कांग्रेस को एक पत्र लिखा और पार्टी से अपील की कि कांग्रेस उमर खालिद को संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का माननीय सदस्य बनाने के लिए विचार करे और उमर का नाम राजस्थान से ही नामित करें।

दरअसल, राजस्थान से आने वाली तीन सीटें पर जून 2026 में खाली हो जाएंगी। इसके चलते यहां पर चुनाव कराए जाएंगे। विधानसभा में संख्याबल के आधार पर बीजेपी इनमें से दो सीटें आसानी से जीत सकती है, जबकि एक सीट कांग्रेस पार्टी के हिस्से में भी आ सकती है।

उमर खालिद के लिए किसने लिखा पत्र?

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, उमर खालिद की राज्यसभा सीट के लिए सिफारिश ‘राजस्थान मुस्लिम एलायंस’ के अध्यक्ष मोहसिन राशिद टोंक ने की है। उन्होंने कहा कि उमर खालिद का चयन संवैधानिक मूल्यों और समावेशी राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश देगा।

गौरतलब है कि मोहसिन राशिद 2023 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस के वोट आधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अब्दुल जौहर ने भी किया मांग का समर्थन

‘मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम’ के अध्यक्ष अब्दुल सलाम जौहर ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं की चुनावी भूमिका को प्रतिनिधित्व के माध्यम से मान्यता देनी चाहिए।

UAPA के तहत हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद उन 20 लोगों में शामिल हैं, जिन पर दंगों को भड़काने की साजिश में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि दंगे अपने आप नहीं हुए थे बल्कि भारत की संप्रभुता पर एक सुनियोजित, पूर्व-नियोजित और सुव्यवस्थित हमला थे।

इस मामले में ही उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसी साल जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को नियमित जमानत याचिका देने से इनकार कर दिया था।

मुस्लिमों पर फूल बरसाते हिंदू समुदाय के लोग। (Express Photo)

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