पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच राम मंदिर का मसला जबर्दस्त उफान पर है। ऐसे में रामजन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी रहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अयोध्या में हुई धर्म संसद के बाद इस मसले पर बड़ा बयान दिया है। उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट नहीं है।

आजम-ओवैसी से की समर्थन की अपील

उमा ने कहा कि अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ऐसे में अब केंद्र सरकार के पास मंदिर नहीं बनाने का कोई बहाना नहीं है। उन्होंने कहा, ‘मैं सपा, बसपा, शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों और असदुद्दीन ओवैसी, आजम खान जैसे नेताओं से भी अपील करती हूं कि वे आगे आएं और मंदिर निर्माण के लिए समर्थन दें।’ उल्लेखनीय है कि आजम खान और ओवैसी जैसे नेता इसी मसले पर भाजपा का जमकर विरोध करते रहे हैं।

Yes, I appreciate #UddhavThackeray for his effort. BJP doesn't have a patent on Ram Mandir, Lord Ram is of all. I appeal to everyone including SP, BSP, Akali Dal, Owaisi, Azam Khan etc to come forward and support the construction of the temple: Uma Bharti, Union Minister (25.11) pic.twitter.com/LQcpPafdBR

