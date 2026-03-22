रविवार देर रात को उग्रवादियों ने असम पुलिस के कमांडो शिविर पर हमला कर दिया। इस हमले में चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि हमले के लिए जिम्मेदार उग्रवादियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

असम पुलिस के कमांडो शिविर पर हमले की यह घटना तिनसुकिया जिले के जागुन में हुई। यह इलाका पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगता है। चिंताजनक बात यह है कि यह हमला नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ है।

पुलिस अफसरों ने बताया कि यह हमला रात में करीब ढाई बजे हुआ। उन्होंने बताया कि उग्रवादियों ने शिविर पर कई आरपीजी दागीं। शिविर में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की और कुछ देर तक मुठभेड़ चली।

सीमा पार कर भागे उग्रवादी

पुलिस को शक है कि यह हमला करने वाले उग्रवादी अंधेरे का फायदा उठाकर अरुणाचल प्रदेश से लगती अंतरराज्यीय सीमा पार कर भाग गये। हमले में घायल हुए चार सुरक्षाकर्मियों को डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एएमसीएच) ले जाया गया। एएमसीएच के अधीक्षक ध्रुवज्योति भूइंया ने कहा कि सभी घायल पुलिसकर्मी खतरे से बाहर हैं।

उल्फा आई ने ली हमले की जिम्मेदारी

यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (इंडिपेंडेंट) (उल्फा आई) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने कहा है कि असम पुलिस की ओर से उसके खिलाफ बार-बार की गई कार्रवाई और पिछले साल सेना द्वारा उसके शिविरों पर किये गये ड्रोन हमले के बदले में उसने ‘ऑपरेशन बुजोनी’ चलाया है।

उग्रवादी संगठन ने दावा किया कि 2021 में हिमंता सरकार के सत्ता में आने के बाद उसने असम पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उसके नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निशाना बनाया और उनमें से कई मारे गए।

देश में सिमट रहा नक्सलवाद

देश से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। भारत में नक्सल हिंसा से प्रभावित जिलों की समीक्षा में पाया गया है कि इनकी संख्या घटकर 38 रह गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।