मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर नाग चंदेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ जैसे हालात हो गए। जिसके बाद श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। फिलहाल इस मामले में जानकारी का इंतज़ार है।

उज्जैन के SP प्रदीप शर्मा ने बताया, “घबराहट और जी मिचलाने की शिकायत के बाद दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।” नागपंचमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते यह हादसा हुआ है। महाकाल मंदिर परिसर में स्थित महाकालेश्वर नाग चंदेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है।

Ujjain, Madhya Pradesh: A stampede broke out on Monday amid a large crowd of devotees visiting the Shri Nagchandreshwar Temple inside the Mahakaleshwar Temple after a false rumour of electric current in barricades near Harsiddhi Temple Square triggered panic. Several devotees… pic.twitter.com/6gkwHBFIBm — IANS (@ians_india) August 17, 2026

करंट की झूठी अफवाह के बाद हड़कंप

महाकालेश्वर मंदिर के भीतर स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में सोमवार को भगदड़ मच गई। यह भगदड़ हरसिद्धि मंदिर चौक के पास लगे बैरिकेड्स में बिजली के करंट की झूठी अफवाह फैलने के बाद मची। बैरिकेड्स टूटने से कई श्रद्धालु घायल हो गए। बड़ा गणेश मंदिर, नीलकंठ चौक और कर्क राज पार्किंग से हरसिद्धि मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाने वाले रास्ते पर भी अफरा-तफरी मच गई। घायलों को चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए व्यवस्था बहाल की।