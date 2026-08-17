मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर नाग चंदेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ जैसे हालात हो गए। जिसके बाद श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। फिलहाल इस मामले में जानकारी का इंतज़ार है।
उज्जैन के SP प्रदीप शर्मा ने बताया, “घबराहट और जी मिचलाने की शिकायत के बाद दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।” नागपंचमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते यह हादसा हुआ है। महाकाल मंदिर परिसर में स्थित महाकालेश्वर नाग चंदेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी के दिन खुलता है।
करंट की झूठी अफवाह के बाद हड़कंप
महाकालेश्वर मंदिर के भीतर स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में सोमवार को भगदड़ मच गई। यह भगदड़ हरसिद्धि मंदिर चौक के पास लगे बैरिकेड्स में बिजली के करंट की झूठी अफवाह फैलने के बाद मची। बैरिकेड्स टूटने से कई श्रद्धालु घायल हो गए। बड़ा गणेश मंदिर, नीलकंठ चौक और कर्क राज पार्किंग से हरसिद्धि मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाने वाले रास्ते पर भी अफरा-तफरी मच गई। घायलों को चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए व्यवस्था बहाल की।