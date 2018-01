VIDEO: शेव महोत्सव में उज्जैन के डीएम ने भगवा ध्वज लेकर किया डांस, पा चुके हैं पीएम नेशनल अवॉर्ड

मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में तीन दिनों तक चलने वाला शेव महोत्सव शुक्रवार को प्रारंभ हो गया। यह महोत्सव 7 जनवरी तक चलेगा। इस महोत्सव के उद्घाटन दिवस पर उज्जैन के कलेक्टर संकेत भोंडवे का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वह भगवा ध्वज पकड़ डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कलेक्टर संकेत भोंडवे शेव महोत्सव में भगवा रूप धारण कर बाबा की भक्ति में हाथ में ध्वज लेकर नाच रहे हैं। थोड़ी देर नाचने के बाद संकेत भंडवे ने ध्वज दूसरे व्यक्ति को दे दिया। संकेत भोंडवे को होशंगाबाद के डीएम के तौर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है।

Now Ujjain #Collector Sanket Bhondve dances with saffron flag in his hands during Shaiv Mahotsav! The 2007 batch #IAS of #MadhyaPradesh was a recipient of PM National Award as Hoshangabad DM in 2015!@News18India @CNNnews18 @ChouhanShivraj @INCIndia @RSSorg pic.twitter.com/HxRRU5K0AT

— Manoj Sharma (@manojsharmabpl) January 5, 2018