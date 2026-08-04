UGC Rules Controversy: राजस्थान की राजधानी जयपुर में यूजीसी के इक्विटी के नियमों के खिलाफ राजपूत करणी सेना ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन में ही एक प्रदर्शनकारी बीमार पड़ गए। उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक का नाम देवराज सिंह था। इस घटना के बाद करणी सेना सरकार के खिलाफ ज्यादा आक्रामक हो गई है और सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है।

दरअसल, करणी सेना के प्रमुख महिपाल सिंह मकराना ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जयपुर बंद करेंगे। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीएम हाउस का घेराव करेंगे। चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ एक-एक घर तक भी जायेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में केवल 7 दिन का अल्टीमेटम ही दिया गया है।

चुप नहीं बैठेंगे- मकराना

महिपाल सिंह मकराना ने कहा, “वाटर कैनन और लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए। दिवंगत देवराज सिंह के परिवार को एक करोड़ का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके लिए हम सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, वरना अब हम चुप नहीं बैठेंगे।

जयपुर में वर्तमान स्थिति

घटनाक्रम के बाद से ही जयपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्ट्रेट, प्रमुख चौराहों और शहर के अन्य संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

आंदोलनकारियों की मुख्य मांग

प्रदर्शनकारियों का दावा है कि यूजीसी (UGC) के नए नियम सामान्य वर्ग के हितों के खिलाफ हैं और ये काफी हद तक पक्षपातपूर्ण हैं। उनकी मुख्य मांग इन नियमों को तुरंत प्रभाव से वापस (Rollback) लेने की है, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें झूठी शिकायतों से बचाव का कोई स्पष्ट और ठोस प्रावधान नहीं है।