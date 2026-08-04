तमिलनाडु में विपक्ष के नेता और डीएमके युवा विंग के प्रमुख उदयनिधि स्टालिन को विवादित टिप्पणी मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद थंजावुर के सेंगिपट्टी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनसे करीब एक घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस ने उन्हें स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया। उनकी रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में डीएमके कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के बाहर जमा रहे और उनका जोरदार स्वागत किया।
क्या है पूरा मामला?
उदयनिधि स्टालिन पर आरोप है कि उन्होंने 3 अगस्त को कावेरी नदी मुद्दे पर डीएमके के प्रदर्शन के दौरान अपने भाषण में एक फिल्म एक्ट्रेस को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद सत्तारूढ़ टीवीके (TVK) से जुड़े एक पदाधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के आधार पर थंजावुर ईस्ट पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के अलावा तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ हरासमेंट ऑफ वुमन एक्ट (TNPHW Act) और आईटी एक्ट की धारा 67 भी शामिल है।
चेन्नई से थंजावुर लाए गए
मंगलवार को चेन्नई में गिरफ्तारी के बाद उदयनिधि स्टालिन को सड़क मार्ग से थंजावुर लाया गया। शुरुआत में उन्हें थंजावुर ईस्ट या साउथ पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी थी, लेकिन वहां बड़ी संख्या में डीएमके समर्थकों के जमा होने और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उन्हें शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित सेंगिपट्टी पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला किया।
पुलिस स्टेशन के बाहर जुटे डीएमके कार्यकर्ता
जैसे ही यह खबर फैली कि उदयनिधि को सेंगिपट्टी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, वहां भी बड़ी संख्या में डीएमके कार्यकर्ता पहुंच गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में समर्थकों को पुलिस स्टेशन के बाहर रोका गया।
पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने से पहले उदयनिधि स्टालिन कुछ देर वाहन में बैठे रहे और फिर बाहर निकलकर समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पूछताछ पूरी होने के बाद जब वे बाहर आए तो कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कार की सनरूफ से बाहर निकलकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया।
एक घंटे से अधिक चली पूछताछ
पुलिस अधिकारियों ने सेंगिपट्टी पुलिस स्टेशन में उदयनिधि स्टालिन से करीब एक घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान सेंट्रल जोन के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी पुलिस स्टेशन पहुंचे। पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया गया।
वैको ने भी की आलोचना
इस पूरे मामले पर एमडीएमके (MDMK) के महासचिव वैको ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह उदयनिधि स्टालिन की भाषा और बयान की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक असभ्य बयान था और इसकी आलोचना होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस विवाद से मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सरकार अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेगी।
डीएमके ने गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक कार्रवाई
उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के बाद डीएमके कार्यकर्ताओं ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है और किसी भी व्यक्ति को महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। फिलहाल उदयनिधि स्टालिन को स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच जारी है।
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