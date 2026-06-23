केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि एक दिन उद्धव ठाकरे को भी एनडीए में आना होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को दावा किया कि एक दिन ऐसा आएगा, जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल होना पड़ेगा। उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों के पाला बदल कर शिंदे गुट में आने के अगले दिन यह टिप्पणी की।

रामदास अठावले ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा कि शिवसेना (यूबीटी) गुट के सांसदों को लग रहा है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ज्यादा मजबूत नेता हैं और सत्तारूढ़ एनडीए और महायुति में आने से ही उनका विकास होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा,”ठाकरे के खेमे के कई नेता राजग में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक दिन खुद उद्धव ठाकरे को भी एनडीए में आना होगा।”

उद्धव हमारे साथ बने रहते तो शिवसेना में फूट नहीं पड़ती- अठावले

साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अठावले ने कहा, ‘अगर उद्धव ठाकरे हमारे साथ ही बने रहते तो शिवसेना में फूट नहीं पड़ती और पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में ही रहता।”

ठाकरे के लिए अपने सांसदों और विधायकों को संभालना मुश्किल हो रहा

इससे पहले अठावले ने कहा था कि उद्धव ठाकरे के लिए अपने सांसदों और विधायकों को संभालना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे हमारी NDA की ताकत और महाराष्ट्र में महायुति की ताकत बढ़ गई है। रामदास अठावले ने कहा था कि उद्धव ठाकरे के लिए अपने विधायकों और सांसदों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने 2019 में गलती की थी। 2019 में आवश्यकता थी कि वे देवेंद्र फड़नवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन देते।

अयोध्या में राम मंदिर को मिलने वाले दान के वित्तीय प्रबंधन में कथित अनियमितताओं पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी गड़बड़ियां कतई उचित नहीं हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष जांच दल (एसआईटी) मामले की छानबीन कर रहा है। उन्होंने कहा, ”हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जिन्होंने घोटाला किया है, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।”

शिवसेना के बागी सांसदों ने शिंदे गुट का दामन थामा

वहीं, दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों ने सोमवार को मुंबई में औपचारिक रूप से शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इस दौरान शिवसेना के प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2022 में हमने बगावत की थी और इस बार हमने सिक्सर मारा है। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने कहा, “आज हम इन सभी 6 ‘कट्टर शिवसैनिक सांसदों’ का बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे की असली शिवसेना में स्वागत करते हैं। 4 साल पहले, 2022 में हमने बगावत की थी जब 40 विधायक हमारे साथ आए थे और इस बार हमने सिक्सर मारा है।” डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापुराव पाटिल आष्टीकर शिवसेना में शामिल हुए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें