‘नाम-सिंबल’ जाने के बाद अब शिवसेना-उद्धव ठाकरे को एक और झटका, ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक भी हटा

Shivsena: उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना का चुनाव आयोग के फैसले के बाद नाम बदल दिया गया है।

उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। (Image Credir- Express/Amit Chakravarty)

उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। पहले चुनाव आयोग ने इसका नाम और सिंबल हट गया है। इसके बाद पार्टी ने अपना आधिकारिक ट्विटर हैंडल और यूट्यूब से ब्लू टिक भी खो दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अपना नाम बदलकर बदलकर शिवसेना यूबीटी कर दिया है। इसके बाद पार्टी के ट्विटर हैंडल को बदलकर @ShivsenaUBTComm कर दिया गया। बता दें कि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित करते हुए पार्टी का सिंबल ‘धनुष और तीर’ भी इस गुट को दे दिया। इसके बाद उद्धव गुट ने पार्टी नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कर दिया। पार्टी ने अपना ट्विटर अकाउंट बदल दिया। इसके कुछ देर बाद ही इससे ब्लू टिक हट गया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के अनुसार चुनाव आयोग के फैसले के बाद आधिकारिक ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट का नाम बदल दिया गया है। उनका कहना है कि ऐसा ना करने से लोग भ्रमित हो सकते हैं। शिवसेना का बयान आया सामने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि ब्लू टिक को ट्विटर ने अपनी पॉलिसी के अनुसार हटा दिया है। हमने दोबारा इसके लिए आवेदन किया है। शिवसेना की आधिकारिक पार्टी वेबसाइट Shivsena.org भी शनिवार से काम नहीं कर रही है और पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि वे वेबसाइट के डोमेन नाम को भी बदल सकते हैं। इस बीच, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के वीकीपीडिया पेज में बदलाव किए गए। इस पर उद्धव ठाकरे को शिवसेना के पूर्व पार्टी अध्यक्ष बताया गया है। दक्षिण मध्य सांसद राहुल शेवाले को पार्टी नेता बताया गया है वहीं पार्टी अध्यक्ष पद को खाली दिखाया गया था।

