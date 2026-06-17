उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट की अटकलों ने एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद पैदा कर दिया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 सांसद बागी बन गए हैं। चार साल पहले भी उद्धव ठाकरे के सामने एकनाथ शिंदे सबसे बड़ा संकट बन कर सामने आए थे। इससे पहले ही कई बार शिवसेना ने विद्रोह का सामना किया है और हर बार वह उबर कर सामने आई है।

शिवसेना की स्थापना बाल ठाकरे ने 1966 में की थी। पार्टी ने अपने 60 साल के इतिहास में कई विद्रोह का सामना किया है लेकिन बाल ठाकरे के नेतृत्व में ऐसे विद्रोहों को कुचलने के बाद शिवसेना और मजूबत होकर उभरी लेकिन उनकी मौत के बाद पार्टी 2022 में दो गुटों में बंट गई। ऐसे में हम शिवसेना के सामने आई कई चुनौतियों के बारे में बात करेंगे।

बंदू शिंगरे की ओर से मिली थी पहली चुनौती

1970 के दशक में मुंबई के मिल क्षेत्र के नेता और शुरुआती शिवसैनिकों में से एक बंदू शिंगरे का बाल ठाकरे से किसी बात को लेकर मतभेद हो गया और उन्होंने प्रति शिवसेना नाम से एक समानांतर पार्टी बना डाली। पर यह विद्रोह सफल नहीं हो सका और जल्द ही समाप्त हो गया, लेकिन बाल ठाकरे को पहली बार चुनौती का सामना करना पड़ा था।

छगन भुजबल का विद्रोह

बाल ठाकरे के नेतृत्व को दूसरी बार चुनौती दिसंबर 1991 में मिली, जब शिवसेना के प्रमुख ओबीसी नेताओं में से एक और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता छगन भुजबल ने पार्टी छोड़ दी। छगन भुगबल ने शिवसेना के मुंबई संगठन में धीरे-धीरे तरक्की की थी और पार्टी को उसके पारंपरिक शहरी आधार से आगे बढ़ाने में उन्होंने काफी मेहनत की थी। हालांकि पार्टी में ओबीसी नेताओं को दरकिनार किए जाने की शिकायतों के बीच नेतृत्व के साथ उनके मतभेद बढ़ गए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी।

छगन भुजबल का विद्रोह इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले पार्टी के किसी नेता ने बाल ठाकरे को सीधे चुनौती नहीं दी थी। छगन भुजबल ने दावा किया था कि उनके साथ 18 विधायक दलबदल के लिए तैयार थे। उस समय यह संख्या काफी अहम थी क्योंकि दल बदल कानून में एक प्रावधान था कि किसी विधायक दल के कम से कम एक तिहाई विधायकों के अलग होने पर उसे दल बदल माना जाता था। चूंकि विधानसभा में उसवक्त शिवसेना के 52 विधायक थे, इसलिए भुजबल को कम से कम 18 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता थी।

हालांकि जब वे अलग हुए और स्पीकर को जब पत्र सौंपा तो उसपर महज 6 विधायकों के हस्ताक्षर थे। बताया जाता है कि उस दौरान कई विधायक पीछे हट गए थे। लेकिन कम संख्या के बावजूद छगन भुजबल और उनके समर्थक अयोग्यता से बच गए थे और वे कांग्रेस में शामिल हो गए। एक तिहाई विभाजन का प्रावधान बाद में 2003 में 91वें संवैधानिक संशोधन के जरिए समाप्त कर दिया गया।

इस विद्रोह ने शिवसेना को हिला दिया था लेकिन बाल ठाकरे ने जल्द संगठन पर फिर से नियंत्रण बना लिया।

नारायण राणे का विद्रोह

अगला विद्रोह 2005 में नारायण राणे ने किया, जो शिवसेना के सबसे आक्रामक नेताओं में से एक थे। वे फरवरी से अक्तूबर 1999 तक मुख्यमंत्री भी रहे और पार्टी के लंबे समय से वफादार और दमदार नेता थे। उद्धव ठाकरे के उनके संबंध तब बिगड़ने लगे जब बाल ठाकरे ने अपने बेटे को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाना शुरू कर दिया। यह टकराव जुलाई 2005 में अपने चरम पर पहुंच गया जब नारायण राणे शिवसेना छोड़ दी और कांग्रेस का दामन थाम लिया।

नारायण राणे ने दावा किया कि शिवसेना के 63 विधायकों में से 42 विधायक उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि 22 विधायकों ने सामने आकर समर्थन दिया और 20 ने फोन पर उन्हें अपना समर्थन दिया था। हालांकि यह आंकड़े कभी सच नहीं हुए। कहा जाता है कि उनके पार्टी से निष्कासन के बाद केवल 9 विधायकों ने उनके साथ बैठक की थी।

हालांकि छगन भुगबल के विपरीत नारायण राणे एक सख्त दल-बदल विरोधी व्यवस्था के तहत काम कर रहे थे। एक तिहाई विभाजन का प्रावधान पहले की खत्म कर दिया गया था, ऐसे में अब किसी भी अलग हुए समूह को अयोग्यता से बचाने के लिए विधायक दल से दो-तिहाई समर्थन जरूरी था और नारायण राणे कभी उस आंकड़े को नहीं छू सके।

राज ठाकरे का विद्रोह

राज ठाकरे जो कभी बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे, उन्होंने भी शिवसेना का साथ छोड़ दिया। इसका कारण उत्तराधिकार का संघर्ष था। सालों तक राज ठाकरे में बाल ठाकरे की छवि देखी जाती थी। राज ठाकरे की बोली, संगठनात्मक क्षमता और बाल ठाकरे से मिलती शक्ल ने उन्हें कार्यकर्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था।

जब बाल ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो ठाकरे परिवार में तनाव और बढ़ गया। 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। छगन भुजबल और नारायण राणे की तरह राज ठाकरे ने विधायकों को अपने साथ नहीं लिया था लेकिन चुनाव में शिवसेना को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था।

एमएनएस ने मराठी वोटर्स खासकर मुंबई, ठाणे, नासिक और पुणे में अपनी मजबूत पहचान बनाई। 2009 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने 13 सीटें जीतीं और शिवसेना के पारंपरिक वोटों में सेंध लगाई।

एकनाथ शिंदे का विद्रोह

शिवसेना के इतिहास में सबसे बड़ा संकट जून 2022 में सामने आया, जब शिवसेना के सबसे प्रभावशाली नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दिया। इस विद्रोह ने उद्धव ठाकरे से एक तरह के उनकी राजनीतिक विरासत छीन ली। एकनाथ शिंदे ने यह बगावत कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना के गठबंधन को लेकर की।

एकनाथ शिंदे ने पिछले विद्रोहों के विपरीत पार्टी को छीन लिया। एकनाथ शिंदे को शिवसेना के 55 विधायकों में 40 से अधिक का साथ मिला। इसके फलस्वरूप उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। बाद में एकनाथ शिंद ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बने।

इस विद्रोह ने कानूनी और राजनीतिक दोनों लड़ाई लड़ी। 2023 में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना माना और उसे पार्टी का पॉपुलर चिन्ह धनुष बाण दे दिया।

पहले के विद्रोहों के विपरीत उद्धव ठाकरे, शिंदे गुट के विद्रोह से उबर नहीं सके और अब उनकी दूसरी पार्टी शिवसेना (उद्धव बाल ठाकरे) के सांसदों के बीच टूट की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है।

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महाराष्ट्र में ‘ऑपरेशन टाइगर’ की चर्चा है। खबर है कि ‘ऑपरेशन टाइगर’ के तहत उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद टूटकर पाला बदल सकते है। कई सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय देशमुख ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव से मुलाकात की थी जो शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़े हैं। इससे एक दिन पहले, पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में पार्टी के नौ लोकसभा सदस्यों में से केवल चार ही व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें