शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों ने सोमवार को मुंबई में औपचारिक रूप से शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। इस दौरान शिवसेना के प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2022 में हमने बगावत की थी और इस बार हमने सिक्सर मारा है।

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापुराव पाटिल आष्टीकर शिवसेना में शामिल हुए।

Mumbai: Maharashtra Deputy CM and Shiv Sena chief Eknath Shinde says, "Today we welcome all these 6 'kattar Shivsainik MPs' to the original Shiv Sena of Balasaheb Thakkeray and Anand Dighe. 4 years ago, we had a revolt in 2022 when 40 MLAs came with us and this time we have hit a… https://t.co/7glFSnOLXx pic.twitter.com/Mr43gGCKQA — ANI (@ANI) June 22, 2026

हमने सिक्सर मारा- एकनाथ शिदें

इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने कहा, “आज हम इन सभी 6 ‘कट्टर शिवसैनिक सांसदों’ का बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे की असली शिवसेना में स्वागत करते हैं। 4 साल पहले, 2022 में हमने बगावत की थी जब 40 विधायक हमारे साथ आए थे और इस बार हमने सिक्सर मारा है।”

आगे डिप्टी सीएम ने कहा, “2022 में, हमने बालासाहेब की शिवसेना को बचाने के लिए वह बगावत की थी। यह 4 साल पहले हुई उसी बगावत का दूसरा चरण है। हम शिवसेना और बालासाहेब के विचारों को बचाने के लिए यहां हैं। इसीलिए इन 6 सांसदों ने बालासाहेब की असली शिवसेना में आने का फैसला किया है।”

ओमराजे निंबालकर को बताया रियल स्टार

डिप्टी CM ने ओमराजे निंबालकर को रियल स्टार बताते हुए कहा, “ओमराजे निंबालकर बड़े दिल के साथ हमारे साथ आए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और फिर हमारे साथ आने का फैसला किया। लोग उन्हें ‘रील स्टार’ कहते हैं, लेकिन मेरी नजर में वे ‘रियल स्टार’ हैं। ये सभी लोग अपने निजी फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने चुनाव क्षेत्र की भलाई के लिए हमारे साथ आए हैं।”

Mumbai: Maharashtra Deputy CM and Shiv Sena chief Eknath Shinde says, "Omraje Nimbalkar came with us with a king-size heart. He discussed with his workers and then decided to come with us. They called him Reel star, but he is a Real Star, according to me. All these people have… pic.twitter.com/CSL1alGWGW — ANI (@ANI) June 22, 2026

आगे उन्होंने कहा, “कुछ दिन पहले ओमराजे निंबालकर के पिता के मामले में एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि चिंता न करें, एकनाथ शिंदे आपके साथ खड़े हैं। 2022 में हमने जो फैसला लिया, लोगों ने उसे स्वीकार किया; उसके बाद हम जनता की अदालत में गए और चुनावों में लोगों ने हमें मंजूरी दी। जब हमने बगावत की थी, तब हमारे पास 40 विधायक थे, लेकिन बाद में चुनावों में हमारी संख्या 40 से बढ़कर 60 हो गई।”

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महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के सामने खड़ा हुआ संकट बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को उस्मानाबाद से सांसद ओमराजे निंबालकर ने पुष्टि कर दी कि वे एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। इस घोषणा से साफ है कि शिवसेना यूबीटी के बागी और छठे सबसे अहम सांसद ने भी उद्धव का साथ छोड़ दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें