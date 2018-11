देश में आम चुनावों से पहले ही अयोध्या में राममंदिर को लेकर राजनीति गरमा गयी है। एक ओर जहां शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या में मौजूद है तो वहीं दूसरी ओर विश्व हिन्दू परिषद ने भी हुंकार भर दी है। रविवार को यहां होने वाली धर्म सभा से पहले ही विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया कि यह हमारी आखिरी बैठक होगी। इसके बाद और सभाएं या प्रदर्शन नहीं होंगे, न ही किसी को समझाया जाएगा। अब सीधे राममंदिर का निर्माण होगा। उद्धव रविवार सुबह स्थानीय नेताओं, संतों और साधुओं के साथ रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। अयोध्या में ठाकरे की रैली को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। हजारों शिवसैनिकों का जत्था रेल और हवाई मार्ग से अयोध्या पहुंच चुका है।

विहिप के संगठन सचिव भोलेंद्र ने कहा, हमने पहले 1950 से 1985 तक 35 साल अदालती फैसले का इंतजार किया। इसके बाद 1985 से 2010 तक का समय हाईकोर्ट को फैसला देने में लग गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई की अर्जी दो मिनट में ठुकरा दी। दुर्भाग्य है कि रामलला टेंट में हैं, अब और इंतजार नहीं होगा। मंदिर में दर्शन के बाद उद्धव ठाकरे को महंत नृत्य गोपाल ने आशीर्वाद दिया। कहा, आप जल्दी राम मंदिर का निर्माण कराइए। मंदिर जल्द बने, यही सबकी अभिलाषा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, हमारा विहिप और संघ से कोई टकराव नहीं है।

