चंद मिनटों में कैब उपलब्ध कराने का दावा करने वाली कंपनियों की सर्विस कभी-कभी उनके लिए ट्रोलिंग की वजह बन जाती है। मुंबई में एक ऐसा ही मामला आया। दरअसल शैरेल कुक नाम की एक ऑस्ट्रेलियाई महिला ने मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट से कैब बुक की थी, जब उन्होंने ड्राइवर से डेस्टिनेशन तक जाने का समय 10-15 नहीं बल्कि पूरे 119 मिनट बताया। करीब दो घंटे का वेटिंग पीरियड देखकर शैरेल हैरान रह गईं। इसके बाद उन्होंने स्क्रीनशॉट ट्वीट कर दिया और यूजर्स ने उबर को ट्रोल कर दिया।

इतनी देरी से कैब पहुंचने की बात पर भड़कीं शैरेल ने ट्वीट में लिखा- ‘उबर इंडिया क्या आपका दिमाग खराब है? आपने मुझे ऐसा ड्राइवर दिया है जो मुझसे 119 मिनट दूर है।’ पेशे से ब्लॉगर शैरेल से इसके लिए उबर से माफी भी मांगी। शैरेल के इस ट्वीट पर ऊबर इंडिया ने भी संज्ञान लिया और उनसे माफी मांगी। हालांकि तब तक लोगों ने ट्रोलिंग शुरू कर दी थी। शैरेल के ट्वीट के बाद लोगों के ट्विट्स की झड़ी लग गई। एक यूजर ने लिखा, ‘आपको फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही कैब बुक कर लेनी चाहिए थी।’

Hey @Uber_India have you lost the plot?! Allocating me a driver that’s 119 minutes away! pic.twitter.com/z9tJ3m2fLy

— Sharell Cook (@AboutIndia) April 11, 2019